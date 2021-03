Quiénes fueron los primeros mexicanos en ingresar a la lista de millonarios de Forbes

Carlos Slim adquirió, en 1990, Teléfonos de México. EFE/ Santi Donaire/Archivo

Este martes, durante su ya clásica conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la desigualdad que se produjo durante el periodo neoliberal, “de 1983 a 2018″.

“El que unos cuantos acaparen la riqueza y la inmensa mayoría viva en la pobreza, esa desigualdad viene de lejos, apenas había llegado Humboldt a México, a finales de el siglo XVIII, y hablaba de que no había visto un país con tanta desigualdad como el nuestro, uso una palabra que es todavía aplicable, desigualdad monstruosa”, dijo el presidente.

En su conferencia mañanera dijo que la desigualdad se agravó como nunca, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues, dijo, la prueba de ello es que cuando inicia su periodo gubernamental, y “empieza a entregar los bienes del pueblo a sus particulares y allegados, solo había una familia en México que aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, de la revista Forbes, la familia Garza Sada, con 2 mil millones de dólares”.

“Empieza el repartidero con Salinas, y al final del gobierno de Salinas ya en la lista hay 24 multimillonarios, de uno, a 24 en la lista de Forbes, con un capital que suma 48 mil millones de dólares, y la mayoría de ellos habían sido beneficiados con empresas, con bancos, con bienes entregados por Salinas. Es el periodo de mayor concentración de riqueza”, dijo AMLO la mañana de este martes.

AMLO recordó este martes, que durante el periodo neoliberal aumentó la desigualdad. Foto: Presidencia de México

Mencionó que esa desigualdad produce “mayor pobreza, marginación, la gente tiene que buscarse la vida como puede, es a partir de la política neoliberal que empieza a crecer la economía informal, porque es como una válvula de escape, si no hay crecimiento económico, y solo el gobierno, o quienes detectan el poder están dedicados a saquear y no se atiende al pueblo, pues la gente en el abandono, busca como salir adelante, entonces crece la economía informal y crece la migración que nos ayudaron a atemperar la crisis, si no estaría peor”, dijo.

Pero, ¿Quiénes son los 24 millonarios a los que se refería el presidente López Obrador?

1.- Carlos Slim Helú (Grupo Carso)

El hombre considerado como el más rico de nuestro país hasta nuestros días, adquirió la empresa Telmex, que pertenecía al gobierno, en diciembre de 1990, a través de una subasta pública.

2.- Emilio Azcárraga Milmo (Televisa)

Fue hijo del magnate mexicano de la industria de la radiodifusión de ascendencia vasca, Emilio Azcárraga Viduarreta. En 1993, Forbes lo identificó como el hombre más rico de Latinoamérica. Murió en 1997.

3.- Lorenzo Zambrano (Cemex)

La cementera Cementos Mexicanos (Cemex) fue fundada por su abuelo en 1906 y él se unió a la compañía en 1969, en la cual llegó a ser presidente ejecutivo. En 1987 compró al gobierno dos plantas que formaban la firma Cementos Anáhuac.

4.- Alejo Peralta (IUSA)

Nacido en Puebla, estudió la carrera de ingeniería en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, de la que se graduó en 1939. Ese mismo año funda la empresa Industrias Unidas Sociedad Anónima (IUSA).

Alfonso Romo y Salinas Pliego están en el listado de los hombres a los que se refirió el presidente. REUTERS/Henry Romero

5.- Jerónimo Arango (Cifra)

Fue creador de las tiendas Aurrerá, la cual fue clave para la llegada de WalMart a México en 1997. La primer tienda Aurrerá se abrió en 1958. En 1986 se creó Grupo Cifra que operaría tiendas y restaurantes.

6.- Alfonso Romo Garza (La Moderna)

En 1987 adquirió la cigarrera La Moderna, misma que vendió a British American Tabacco en 1997. Fue jefe de oficina de AMLO.

7.- Alberto Bailleres (Peñoles)

Es dueño de Grupo Bal, que conglomera varias empresas y actualmente está en el top 10 de hombres más ricos de México.

8.- Pablo Arambuzabala (Grupo Modelo)

Fue heredero de Grupo Modelo, y padre de la millonaria María Asunción Aramburuzabala.

9.- Carlos González Nova (Supermercados Comercial Mexicana)

Fue Presidente del Consejo de Administración de Controladora Comercial Mexicana hasta 1998.

10.- Enrique Molina (Gemex)

Empresario mexicano conocido por crear el grupo embotellador de Pepsi más grande de México, llamado Gemex.

11.- Adrián Sada González (Vitro)

12.- Ángel Losada Gómez (Grupo Gigante)

13.- Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas)

14.- Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa)

15.- Lorenzo Servitje (Grupo Bimbo)

16.- Roberto Hernández (Banamex)

17.- Roberto González Barrera (Banorte)

18.- Jorge Larrea Ortega (Minera La Cananea)

19.- Eugenio Garza Lagüera (Bancomer-Femsa)

20.- Familia Cosío Arino (Grupo Hotelero Las Brisas)

21.- Familia González Guitrón (Grupo Sidek)

22.- Familia Franco (Grupo Infra)

23.- David Peñalosa y familia (Tribasa)

24.- Alfredo Harp Helú (Banamex)

