“Piensa que su voluntad es ley”: analistas critican a AMLO por embestida contra el INE

(Foto: Cuartoscuro)

Las resoluciones emitidas por Instituto Nacional Electoral (INE) han sido señaladas por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, Morena y el empresario Ricardo Salinas Pliego.

López Obrador llamó al organismo “supremo poder conservador”, después de que canceló 49 candidaturas de Morena, entre las que se encuentras la de Guerrero, con Salgado Macedonio, y Michoacán, con Raúl Morón, por no reportar al organismo los gastos de sus precampañas. “Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”, reclamó.

José Woldenberg, académico y exconsejero presidente del IFE (ahora INE), mencionó en su columna de opinión para El Universal que “nunca antes un presidente se atrevió a tanto y nunca antes develó un rostro tan autoritario”.

Cuestionó a quien deben hacerle caso los consejeros del INE, aunque puntualizó que la respuesta es obvia, no parece importarle ni al presidente ni a Morena, “por lo que se ve piensan que su misión implica la subordinación de todas las instituciones estatales a la voluntad del presidente (más o menos como sucedía hace setenta o cincuenta años”.

(Foto: EFE/ Mario Guzmán)

También ha acusado de que existe una campaña en contra de Morena, partido que él fundó, para que obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados, tras la aprobación de nuevos criterios para evitar la sobrerrepresentación y aseguro que no cuenta con elementos para decir que el órgano electoral es imparcial.

El académico de la UNAM acotó que “todo parece indicar que el jefe del Ejecutivo piensa que su voluntad es ley, que su capricho es un mandato superior […] No soporta ni sabe vivir con la disidencia y desata agresiones gratuitas y peligrosas contra sus supuestos opositores”.

Además, preguntó, la razón por la que López Obrador no voltea a ver lo que sucede con Morena. “Mucho le costó a México tener una autoridad electoral autónoma” y si eso es lo que quiere sabotear el mandatario, mencionó José Woldenberg.

Por parte de Morena, Mario Delgado, presidente nacional del partido, indicó que el organismo actúa como gatilleros del PRIAN, además, dijo que se debe evaluar si se renuevan a sus integrantes o se crea otro organismo electoral.

(Foto: Presidencia)

El periodista Salvador Camarena refirió en su artículo de opinión para el periódico El Financiero que López Obrador no le perdona al INE lo sucedido en las elecciones del 2006, y “no considera pertinente que haya un árbitro que le imponga límites a él o a los suyos. Si el INE toca los intereses de sus adversarios, se limitará a encoger los hombros: una ganancia inesperada. Pero no aplicará lo mismo cuando se trate de Morena. Ahí el Presidente sigue siendo el mismo que hace 15 años gritó que ‘al diablo con sus instituciones’”.

Y añadió que en la lógica del político tabasqueño es que “si su gobierno ya no hace trampa como todos los anteriores, entonces ya no se necesitaría el INE que diseñamos como freno a la tentación fraudulenta de los gobernantes”. En consecuencia, la semana pasada convocó a los gobernadores para firmar un compromiso para no intervenir en las elecciones .

En tanto, Ricardo Salinas, presidente y fundador de TV Azteca, propuso desaparecer el INE porque está secuestrado por partidos políticos, protege intereses oscuros y no es democrático. “El INE se ha convertido en el mayor censor del país. Puede callar a los ciudadanos, a los candidatos, al Presidente y a los medios de comunicación”, escribió en su reciente columna para El Universal.

Sobre la propuesta que ha hecho uno de los hombres más ricos de México, el periodista Jorge Zepeda Patterson indicó en su columna de opinión para Milenio que “la crítica no obedece, pues, a una preocupación ciudadana, sino esencialmente a la defensa de una oportunidad de negocio”.

(Foto: Cuartoscuro)

Refirió que el Instituto tiene una compleja estructura que es resultado de muchas tareas que se le fueron asignando, además, “si bien el IFE siguió siendo el árbitro de la contienda electoral, la credibilidad del órgano máximo perdió fuelle en los siguientes años por culpa de los partidos”.

“Que el árbitro marque un penalti discutible no significa que sea una buena idea que en los sucesivo los partidos se lleven a cabo sin árbitros. En el futbol al menos tienen al VAR, por encima de la decisión de un silbante, en materia electoral lo que se tiene es al Tribunal Electoral y ese sale aún peor parado”, explica.

