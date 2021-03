“Le duele que lo exhibamos”: Carlos Loret de Mola y la polémica que generó un reportaje de Álvaro Delgado

(Fotoarte: Steve Allen)

El comunicador Carlos Loret de Mola, respondió al pronunciamiento del presidente López Obrador respecto al polémico reportaje de Álvaro Delgado Gómez, publicado en Sin Embargo, donde señala que el sitio Latinus es financiado con recursos públicos por una red de empresarios y políticos.

“Le duele mucho @latinus_us. Le duele que lo exhibamos. Le duelen el vídeo de Pío, los contratos de Felipa, las casas de Bartlett. Frente a sus amenazas, insultos, intimidaciones y elucubraciones, nosotros hacemos periodismo. Sencillamente periodismo.”, mencionó Loret en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, la productora de Sin Censura, Meme Yamel, hizo frente a la declaración del periodista asegurando que las investigaciones de Latinus son incompletas, ocultan información y comunican cifras erróneas.

“Nosotros suena a manada. Para empezar tu solo eres comunicador, el trabajo “periodístico” lo hacen otros. Y para rematar “sus investigaciones” no están completas, ocultan información que no les conviene comunicar y sacan malas cifras como el caso de Felipa.”, expresó la también directora de The Mexico News.





El pasado 29 de marzo, se publicó un reportaje del periodista, Álvaro Delgado Gómez, en donde acusó que la plataforma Latinus, además de recibir a personalidades de la opinión pública como Loret de Mola y Victor Trujillo “Brozo”, también acoge a una red de empresarios y políticos que acceden a recursos públicos para financiar el sitio.

“Este amasijo de personajes y de empresas tienen a un muy viejo conocido suyo detrás, el clan de Roberto Madrazo Pintado, su hijo y su yerno, están detrás de las empresas que sí son legales, pero que también utilizan recursos públicos, por lo menos del gobierno de Michoacán, para financiar la plataforma Latinus.”, expresó el periodista durante la conferencia matutina de este martes.

Planteado esto, el profesional cuestionó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, acerca de su opinión respecto a la investigación de su autoría en la plataforma digital Sin Embargo en la cual apunta a un grupo de empresarios y políticos que subsidian al sitio informativo Latinus con recursos públicos.

Información en desarrollo...