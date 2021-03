UNACH se disculpó por falta de protección a las mujeres

Carlos F. Natarén Nandayapa ofreció disculpas a nombre de la institución por no tener las medidas que den seguridad a las alumnas (Foto: dcs.unach.mx)

Derivado del abuso y la muerte de la pasante de medicina, Mariana Sánchez Dávalos, Carlos F. Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), se ofreció disculpas a nombre de la institución por no tener las medidas que den seguridad a las alumnas.

A través de un comunicado de prensa, la UNACH expresó que asumirá un compromiso institucional para erradicar cualquier tipo de violencia. Y agregó que las disculpas que ofrecieron “dado que en 47 años de vida institucional no se han generado condiciones efectivas de seguridad y protección a las universitarias”.

“Quiero ofrecer disculpas públicas por no haber generado las condiciones efectivas de seguridad y protección a las universitarias que en búsqueda de sus sueños han sido violentadas, agredidas e invisibilizadas. Hoy, nuestro compromiso y convicción es erradicar la violencia cultural contra la mujer, manifestando que existirá cero tolerancia hacia las y los integrantes de nuestra comunidad”, recalcó Natarén Nandayapa en un acto público.

Tras reconocer, frente a integrantes de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de la UNACH, de la Junta de Gobierno, académicos y directivos, que el sistema de denuncias ha sido obsoleto, el rector explicó que propuso una reforma para la atención de las víctimas.

El rector aseguró que se está trabajando en un mejor protocolo (Foto: Facebook/Mariana Sánchez Dávalos)

Además, Natarén Nandayapa estableció que se está trabajando en un protocolo efectivo de protección contra la violencia para la comunidad estudiantil, que responda a las necesidades actuales. Y agregó que este se está elaborando junto con estudiantes, trabajadores y expertos en la materia.

El rector añadió que este momento es trascendente para la historia de la universidad, pues les permitirá corregir el camino y transformar la realidad.

“Coincidimos en lo sustancial, en la necesidad de mejorar a la universidad como punta de lanza para transformar a la sociedad. Confío en que trabajaremos juntas y juntos para hacer de esta institución una referencia del cambio en la cultura que erradique la violencia estructural contra las mujeres”, aseveró

Finalmente, el rector dijo que el compromiso y la convicción es erradicar la violencia cultural contra las mujeres y la cero tolerancia a cualquier forma de violencia hacia las y los integrantes de la comunidad universitaria chiapaneca.

Las acciones se derivaron del caso de Mariana Sánchez Dávalos(Foto: Especial)

Mariana Sánchez Dávalos era una mujer egresada de la facultad de medicina de la UNACH. Al momento de su muerte, ella se encontraba realizando su servicio social en la clínica de Nueva Palestina. Dos meses antes del hallazgo de su cuerpo, ella había denunciado un ataque de abuso sexual por parte de uno de los miembros de la comunidad.

Sin embargo, la denuncia no tuvo seguimiento. Tras ello, solicitó apoyo de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y a la Secretaría de Salud local, encargadas de su pasantía para que fuera cambiada de clínica y pudiera continuar sus actividades sin ser hostigada sexualmente. La solución de estos últimos fue enviarla un mes de vacaciones, sin goce de beca, sin resolver el problema, e incluso amenazándola de que no le liberarían sus documentos si no acababa su servicio social.

Por si fuera poco, las autoridades presumieron que su deceso se había tratado de un suicidio pese a que en su cuerpo, encontrado el 28 de enero, había señales de ahorcamiento y violencia, pues negaron la existencia de estas.

“El médico legista informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y tampoco de agresión sexual. El Ministerio Público agota las diligencias para el protocolo de feminicidio”, informó la Fiscalía.

SEGUIR LEYENDO: