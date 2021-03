Eiza Gonzalez será de nuevo la portada en importante revista: presume adelanto en Instagram

Eiza Gonzalés comparte otra foto en sesión para la revista (Cortesía: @theamazingmagazine)

La actriz Eiza González, presumió de nueva cuenta que será la portada de la revista The Amazing Magazine. Así lo confirmó en un post este martes en Instagram. Al momento, más de 157 mil personas han likeado el adelanto de la publicación con motivo del protagónico de la mexicana en la cinta Godzilla vs Kong.

Cabe destacar que en este mismo mes ya había sido el rostro de la famosa publicación, esto el día 12 de marzo. En ella, también le hicieron mención por la película del Kaiju más famoso de Japón. También colaboró con Démian Bichir en la grabación de la cinta que será estrenada el 25 de marzo. los dos actores han destacado, pues han tenido bastante fama desde que debutaron en Hollywood.

Aunque esta ocasión serán parte de la ficciosa familia de adinerados Simmons, un par de empresarios que buscan desarrollar una versión mecánica que pueda equipararse a Godzilla e incluso superarlo, es decir, el esperado Meca-Godzilla.

Para los actores mexicanos, participar en esta cinta con seres fantásticos tan emblemáticos del cine ha sido un sueño hecho realidad, pues sus personajes — padre e hija — se salen de los estereotipos con personalidades que pudieron desarrollar.

Eiza González (Foto: AP)

“Empezando porque no son latinos, no se especifica que sean latinos”, dijo Bichir a The Associated Press en una entrevista reciente por videollamada. “Lo importante es que dos actores mexicanos puedan hacer ese tipo de personajes, porque a veces los estereotipos y los encasillamientos son demasiado claros en esta industria”.

“El hecho de que Eiza y yo seamos parte de esta franquicia tan poderosa habla muy bien de mucha gente, nos sólo de ella y de mí”, agregó el actor nominado a un Oscar. “Habla muy bien de todos los artistas que hay en Latinoamérica, que estamos listos y somos capaces de librar cualquier reto”, expresó.

Por su parte, Eiza explicó que para ella, la cinta representa la depedencia que los jóvenes tiene a la tecnología, lo cual les da esta característica generacional. “Creo que representa una versión de la generación Z que dependemos mucho de la tecnología y realmente creemos en eso y a veces no comprendemos la naturaleza”, dijo la actriz.

Godzilla vs. Kong llegó como la promesa de ser el estreno más taquillero de la pandemia, de acuerdo con el portal Deadline. La polarización que provocó el esperado enfrentamiento llevó al público a formar parte de la narrativa y escoger un bando; además, la mediatización del filme y el incontable número de memes que surgieron redes sociales, han contribuido al éxito comercial del llamado MonsterVerse.

La fama de ambas criaturas gigantes no es reciente, sino que data desde décadas atrás. Tan sólo Godzilla suma más de 30 películas en su haber y originó el sub género de cine Kaijū —bestia extraña o grande—, el cual obtuvo una enorme popularidad y se convirtió en todo un culto para el público japonés.

King Kong no se queda atrás en relevancia. A pesar de que no tiene tantas versiones como su eterno rival, con su primera película estrenada en 1933 se convirtió en un clásico del cine norteamericano y regresó de forma exitosa al nuevo milenio, con su versión de 2005 dirigida por Peter Jackson y la más reciente, Kong: La Isla Calavera de 2017.

Aunque al momento los fans de ambos monstruos mantienen riña por ver quién es el mejor kaiju, es seguro que es una de las cintas más esperadas, pues este combate promete ser uno de los duelos más icónicos que se puedan apreciar en pantalla.

SEGUIR LEYENDO: