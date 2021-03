El lujoso atuendo que lució Eiza González tras el estreno de “Godzilla vs Kong”

Eiza González interpreta a Maya, una joven ejecutiva de Apex Industries en la película Godzila vs Kong (Foto: AP)

Un día después del estreno de la película Godzilla vs Kong, Eiza González compartió con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram las imágenes donde luce un conjunto de Versace naranja; su top es de tirantes gruesos y trae unos zapatos con mallas en el mismo color. En su publicación explicó que conoció a la American Idol, Kelly Clarkson, con quien platicará este 26 de marzo.

“Conocí a una de mis ídolas y estaré hablando con ella mañana. @kellyclarksonshow y no ... no me he enredado @kellyclarkson 🤪 compruébalo 🧡 gracias por mi look de Sailor Moon, @versace 🧡” escribió la actriz que protagonizó en 2007 la telenovela Lola: Érase una vez.

El atuendo naranja que lució Eiza pertenece a una reciente colección de la casa de moda y aunque su precio todavía no está disponible al público en los sitios web de Versace, estos conjuntos suelen tener un costo de entre 40 y 70 mil pesos; sus zapatos forman parte de la colección Otoño 2021

En pocas horas su sesión de cinco fotografías en esta red social alcanzó más de 300,000 “Me gusta”, entre los comentarios sus fans le hicieron muchos halagos como compararla con una diosa. La actriz también agradeció a la casa de moda Italiana por su vestimenta ‘de Sailor Moon’, una personaje noventera de la serie de anime con el mismo nombre.

Publicación donde Eiza luce el exclusivo conjunto de Versace (Foto: captura de pantalla de Instagram @eizagonzalez)

La actriz también rompió estereotipos en Hollywood pues Demián Bichir y ella hacen familia en la esperada Godzilla vs. Kong (2021), le dieron vida a los adinerados Simmons, un par de empresarios que buscan desarrollar una versión mecánica que pueda equipararse a Godzilla e incluso superarlo.

Para los actores mexicanos, participar en esta cinta con seres fantásticos tan emblemáticos del cine ha sido un sueño hecho realidad, pues sus personajes — padre e hija — se salen de los estereotipos con personalidades que pudieron desarrollar.

“Empezando porque no son latinos, no se especifica que sean latinos”, dijo Bichir a The Associated Press en una entrevista reciente por videollamada. “Lo importante es que dos actores mexicanos puedan hacer ese tipo de personajes, porque a veces los estereotipos y los encasillamientos son demasiado claros en esta industria”.

Fotograma cedido por Warner Bros donde aparece el actor Demián Bichir como Walter Simmons, durante una escena de la película "Godzilla vs. Kong" que en Estados Unidos se estrenará el 31 de marzo en cines y HBO Max a la vez. EFE/Warner Bros.

Esta no es la primera vez que Eiza engalana su figura con un diseño de Versace, pues en el evento de los Globos de Oro 2021 la actriz deslumbró por su vestimenta de diseñador, caracterizada por resaltar su personalidad y elegancia ante las cámaras de todo el mundo.

Y es que la mexicana, originaria del estado de Sonora, dejó a un lado las blusas blancas genéricas y le apostó a un vestido color negro que resaltó su figura escultural, la prenda pertenece a la colección pre fall 2021 de Versace cuyo precio tampoco estaba a la venta al público en general, sin embargo puede ascender a los 96 mil pesos.

Cabe señalar que Eiza González fue parte del elenco de la película I Care A Lot, que se estrenó en Netflix y fue nominada los Golden Globes en la categoría de Mejor actriz en un musical o comedia, siendo Pike la que compite contra Anya Taylor- Joy, Michelle Pfeiffer, Kate Hudson y Maria Bakalova.

Eiza González compartiendo su atuendo para los Golden Globes (Captura de Pantalla: Instagram/ @eizagonzalez)

En esa ocasión Eiza decidió no preocuparse en lo absoluto y disfrutar de su beauty look y respecto al maquillaje usó uno sexy y poderoso: unos sensuales labios rojos, cejas y pómulos definidos, un poco de bronzer, delineado sutil alrededor de los párpados (inferiores y exteriores) ¡y pestañas XL!

En cuanto a su hairstyle, Eiza González lució su cabello suelto, con un sexy efecto wet-look. La colección lleva por nombre “Le Muse” y la intención de la casa de moda italiana es que la inspiración para elaborarla provino de personas reales; conocidas o no, que encarnan el espíritu Versace.





