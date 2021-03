“He vivido violencia de género”: así se defendió Claudia Pavlovich de las críticas a la millonaria boda de su hija

Tras la boda de su hija, Claudia Pavlovich Arellano señaló que una vez más, fue blanco de violencia de género (Foto: EFE/ Gary Williams)

Tras las críticas por la boda de su hija, Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, señaló que una vez más, fue blanco de violencia de género.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la mandataria explicó que ella ya está acostumbrada a ser criticada por los medios de comunicación. Pero estas críticas coincidieron con la campaña que se está haciendo en la entidad para tener elecciones limpias.

“Hoy, una vez más, casualmente en medio de un proceso electoral, y justo un día después de que firmamos a nivel nacional el Pacto para la Democracia donde nos comprometemos a promover campañas electorales limpias, de altura y de respeto, soy sujeta de esa misma violencia que, basada en medias verdades y mentiras completas, como suele ser la violencia de género, pretende dañarme en lo personal y en lo profesional”, escribió.

Claudia Torres Pavlovich y Héctor Bravo Mazón se casaron en Jalisco (Foto: Instagram@chicapicosa2)

No obstante, la gobernadora declaró que estas críticas fueron mucho más lejos al ir en contra de sus hijos. Pero aseguró que ni ella, ni sus hijos dejarán ser vencidos.

“Esta vez fueron más allá, y no solo me dañan a mí sino a lo más preciado que una mujer puede tener, su familia, sus hijos. Creen que así nos van a doblar, pierden su tiempo, no saben que el temple se hereda”, expresó.

La sonorense explicó que hizo referencia a esta problemática debido a que durante toda su vida profesional ha sido blanco de estos señalamientos y que ha sido criticada, ya sea por su físico o por su capacidad de tomar decisiones.

La ceremonia fue amenizada por Alejandro Fernández (Foto: Instagram@chicapicosa2)

“Hago esta reflexión porque en el recuento de mi vida profesional no ha habido un solo espacio que haya ocupado sin que en algún momento no haya sido sujeta de la violencia de género. Sí, esa violencia que tantas mujeres hemos callado, esa violencia que duele, esa violencia que te cala no solo a ti sino también a las personas que más quieres. He vivido en carne propia la violencia de género que ha venido acompañada de señalamientos, burlas, acoso, discriminación, de todo tipo, críticas por mi apariencia, si estoy gorda, si estoy operada, si me visto bien, hasta cuestionamientos sobre mi capacidad para tomar decisiones… todo por el simple hecho de ser mujer”, declaró.

A pesar de “las historias falsas”, la gobernadora aseguró que no se distraerá de su trabajo y seguirá cumpliendo a la población del estado, ya que no tiene tiempo de dejar que estas historias ocupen su atención.

“Siempre me he mantenido de pie y dando la cara, sin distraerme de mi trabajo y mis objetivos que son responder con resultados a cada responsabilidad que he asumido [...] A ustedes, quiero decirles que hasta el último minuto de mi Gobierno seguiré trabajando como si fuera el primero, con toda la entrega, con todas las ganas y con todo el coraje que me hacen dar lo mejor de mí por este maravilloso estado que es tan dinámico que no admite distracciones. No hay tiempo para prestar atención a los oscuros y perversos propósitos de quienes parece que no tienen otro fin que denostar y destruir”, aseveró.

En plena pandemia, hubieron más de 1,400 invitados (Foto: Instagram@chicapicosa2)

Finalmente, volvió a enfatizar que no dejará que los golpes la alcancen y dará toda su atención a lo que queda de su gubernatura en el estado.

“Una vez mas les digo, Claudia Pavlovich, la mujer, la madre de familia, la gobernadora, no se dobla, y mucho menos con historias ficticias y golpes bajos. Sigo de frente dando lo mejor de mí para cumplir con toda responsabilidad el compromiso que he asumido con las y los sonorenses de hacer juntos un mejor Sonora”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: