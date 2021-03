A una semana de la difusión del video del “Cholo”, líder del Cártel Nueva Plaza: sin investigar a mandos policíacos implicados

La impunidad continúa siendo el delito más grave de México. A una semana de que se difundió el video donde Carlos Enrique Martínez Sánchez, el Cholo, fundador del Cártel Nueva Plaza, señala a mandos policíacos de cooperar con el crimen organizado, las autoridades no han abierto ninguna carpeta de investigación.

En la grabación —que fue revelada horas antes de la ejecución del Cholo— fueron señalados J. Jesús de Anda Zambrano, Comisario Jefe, y Mario Alberto Martínez González, Comisario de la Región 2, ambos separados del cargo.

Según el diario local Mural, De Anda Zambrano, con más de 30 años como policía, trabajó en la Comisaría de Zapopan y se convirtió en mando durante la administración de Arturo Zamora (2004 a 2006). También estuvo en Tlaquepaque con Miguel Castro, de 2010 a 2012.

En Guadalajara, el comandante tuvo varios periodos. De 2007 a 2009 fue coordinador operativo, lo mismo que en 2012 con Ramiro Hernández, quien lo cesó tras la trifulca en el Clásico Tapatío registrada el 22 de marzo de 2014.

El 14 de marzo de 2019 regresó a la capital de Jalisco para asumir el cargo de Comisario Jefe, en la administración de Ismael del Toro.

En tanto, Mario Alberto Martínez González ocupó en 2017 el cargo de Comisario Jefe por el entonces Alcalde Enrique Ibarra Pedroza y, con la llegada de Ismael del Toro, se convirtió en Comisario de la Región 2.

Otro mando policíaco de alto nivel implicado en las acusaciones del Cholo fue el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien negó tajantemente las señalizaciones en su contra.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias el Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar”, señaló.

“Empecé yo con las fosas, todas las de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, yo las hice, y yo mismo hablaba a las autoridades para que se aventaran, para que fuera algo relevante. Se apoya aquí en la ciudad con el “03″, Mario Alberto y el “02″ Zambrano. Igual yo mandé a aventar la granada al costado mexicano”.

“Mandé a Marino para que matara a las 12 personas, que fue hace poco en Tonalá en la colonia La Jauja”.

En Jalisco (al oeste de México) —donde mantenía su centro de operaciones—, el fundador del Cártel Nueva Plaza no tenía ninguna orden de aprehensión vigente, pese a ser considerado un narco de alto perfil.

El Cholo fue ejecutado el pasado viernes y su cuerpo fue abandonado en el Jardín Hidalgo, de Tlaquepaque (Jalisco).

