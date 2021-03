Era uno de los narcos más sanguinarios pero no tenía orden de aprehensión: cómo logró el “Cholo” burlar a la ley tantos años

Fotograma: Twitter @Gerardosedano

Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, uno de los narcotraficantes más sanguinarios, fue localizado antes por sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que por la policía. El Cholo murió ejecutado y su cuerpo fue abandonado en el Jardín Hidalgo, de Tlaquepaque (Jalisco).

En Jalisco (al oeste de México) —donde mantenía su centro de operaciones—, el fundador del Cártel Nueva Plaza no tenía ninguna orden de aprehensión vigente, pese a ser considerado un narco de alto perfil. Así lo confirmó el fiscal general de la entidad, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Hasta la semana pasada, Carlos Enrique Sánchez Martínez era identificado como el líder principal del Cártel Nueva Plaza. El hombre fundó el grupo criminal con la enmienda de disputarle el control de la venta de droga a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, incluso se informó le puso precio a la cabeza de este capo.

Alias el Cholo mantuvo siempre un bajo perfil. En 2015 fue detenido por posesión de drogas y nunca se precisó cómo recuperó su libertad.

Sánchez Martínez encabezaba una guerra contra el CJNG en Jalisco y Guanajuato. En un video difundido en redes sociales, el supuesto criminal confesó ser responsable de las fosas clandestinas y las últimas masacres ocurridas en la entidad.

El cuerpo sin vida de Carlos Enrique Sánchez, el Cholo, fue hallado en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque (Fotos: @Eldruso / Twitter)

El último desafío del Cholo

Un video de dos minutos, que comenzó a circular la semana pasada en redes sociales, muestra a un hombre siendo interrogado por un comando armado

El Cholo antes de ser asesinado por sus rivales del CJNG (Foto: Twitter @GHOSTDEVIIL)

Encañonado, el sujeto que resiste en el suelo es Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, supuesto operador del Cártel Nueva Plaza quien asegura ser el responsable de las fosas clandestinas en Jalisco y masacres como la de Tonalá, donde perdieron la vida 11 albañiles.

En la grabación, además, el presunto criminal involucra a Omar García Harfuch, jefe de la policía en la Ciudad de México, que el año pasado sufrió un atentado y él mismo señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación de haberlo perpetrado.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias el Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar”.

Continúa: “Empecé yo con las fosas, todas las de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, yo las hice, y yo mismo hablaba a las autoridades para que se aventaran, para que fuera algo relevante. Se apoya aquí en la ciudad con el “03″, Mario Alberto y el “02″ Zambrano. Igual yo mandé a aventar la granada al costado mexicano.

“Mandé a Marino para que matara a las 12 personas, que fue hace poco en Tonalá en la colonia La Jauja”.

