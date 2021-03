Perturbador interrogatorio del CJNG al “Cholo”: confesó crímenes e involucró a García Harfuch

En la imagen, el "Cholo", líder de narcos en Jalisco y rival del CJNG (Foto: Captura de pantalla)

Un video de dos minutos, que comenzó a circular este jueves en redes sociales, muestra a un hombre siendo interrogado por un comando armado

Encañonado, el sujeto que resiste en el suelo es Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, supuesto operador del Cártel Nueva Plaza quien asegura ser el responsable de las fosas clandestinas en Jalisco y masacres como la de Tonalá, donde perdieron la vida 11 albañiles.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias el Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar”.

Continúa: “Empecé yo con las fosas, todas las de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, yo las hice, y yo mismo hablaba a las autoridades para que se aventaran, para que fuera algo relevante. Se apoya aquí en la ciudad con el “03″, Mario Alberto y el “02″ Zambrano. Igual yo mandé a aventar la granada al costado mexicano.

“Mandé a Marino para que matara a las 12 personas, que fue hace poco en Tonalá en la colonia La Juaja”.

En marzo de 2018, al final de la Administración de Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo reveló que en Jalisco había una disputa entre los cárteles Nueva Plaza y Jalisco Nueva Generación, y atribuyeron la violencia en la entidad tapatía a la guerra entre dichas agrupaciones, que comenzó en 2017.

SEGUIR LEYENDO: