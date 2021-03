Vistazo a las vacaciones de la “Kim Kardashian mexicana”: bellezas naturales, bikinis y frases inspiracionales

La Kim Kardashian mexicana en Quintana Roo (Foto: @marianagp01/Instagram)

La exuberante novia del hijo mayor de Vicente Fernández, Mariana González, presumió en su cuenta de Instagram un diminuto bikini en tono dorado con pedrería en las playas de Quintana Roo.

La empresaria de moda Mariana González Padilla de 37 años de edad y actual pareja de Vicente Fernández Jr., compartió con sus seguidores de redes sociales unas impactantes fotos en traje de baño en donde mostró sus pronunciadas curvas durante sus vacaciones en un lujoso hotel de Playa del Carmen.

Desde su cuenta de Instagram, publicó tres imágenes en donde posa dentro del mar, a lado de palmeras y piedras características de las hermosas playas de Yucatán.

Conocida como la “Kim Kardashian de Tepatitlán o mexicana” acompañó sus fotos con frases inspiradoras. “Para ser siempre irremplazable, uno debe buscar siempre ser diferente”, “Llena tu Vida de aventuras, no de cosas”, posteó.

Hasta el momento las publicaciones han recibido más de 29 mil me gusta y la mayoría de los comentarios se centran en halagos hacia su físico. Sin embargo, también hay algunos otros que cuestionan sobre si se ha realizado alguna operación estética en sus posaderas mientras que otros felicitan al hijo del cantante de música ranchera.

(Foto: @marianagp01/Instagram)

Anteriormente, la originaria de Jalisco ha revelado a sus 765 mil seguidores que su cuerpo es resultado de diversos procedimientos estéticos y así lo ha declarado más de una vez, como cuando aceptó que se operó el trasero y realizó algunas modificaciones en su rostro. También ha comentado que a ella no le gusta hacer ejercicio porque piensa que no lo necesita.

El 17 de marzo, Vicente Jr. y Mariana cumplieron 11 meses de relación y así lo recordó el cantante en su cuenta de Instagram: “En estos 11 meses has dejado felicidad, amor, paciencia, lecciones , aprendizaje; has dejado huellas , no cicatrices!!! Eres mi presente y el futuro que cuidare contigo. TE AMO MARIANA @marianagp01″.

A lo que Mariana González respondió con una breve frase: “Te amo por ser mi compañero, mi todo”.

La pareja celebró 11 meses de relación (Foto: @vicentefdzjr9/ Instagram)

La relación de la pareja se dio a conocer el 17 de mayo del año pasado a través de internet, pues subieron una primer imagen en donde se ven juntos dentro de un automóvil en donde la empresaria escribió:

“La Felicidad no tiene nada que ver con el triunfo; la felicidad nada tiene que ver con la ambición ; la felicidad no tiene nada que ver con el dinero ; ni el poder ni el prestigio. La Felicidad me la enseñas tú cada minuto que respiro @vicentefdzjr9″, dijo.

Sin embargo, la relación comenzó llamar la atención después de que Vicente Jr. le presentara a su nueva compañera jalisciense a su padre en el Rancho Los tres potrillos. Mariana declaró que el cantante del regional mexicano es una persona de gran sencillez y dejó entrever su admiración por uno de los músicos más representativos de México.

(Foto: @marianagp01/Instagram)

“Un hombre espectacular con tantos dones que Dios le dio, agradezco sus atenciones. Un grande de México Don Vicente Fernández, escucharlo cantar un honor. Amor, gracias por hacerme parte de tu familia”, escribió en su red social.

Constantemente la pareja comparte fotos de los viajes que hacen juntos, ya sea en playas mexicanas o en restaurantes. Incluso, Mariana difundió una caricatura que aparentemente los hace parte del mundo de los Simpson. En individual, la Kardashian mexicana sube fotos en donde muestra su espectacular figura así como el maquillaje y los outfit que utiliza.

