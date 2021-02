“Tratan de sacar publicidad”: Vicente Fernández Jr. sobre las acusaciones de acoso contra su padre

Vicente Fernández Jr. opinó sobre las fuertes acusaciones que enfrenta su padre, Vicente Fernández, por una presunta agresión sexual (IG: vicentefdzjr9)

Vicente Fernández Jr. opinó sobre las fuertes acusaciones que enfrenta su padre, Vicente Fernández, por una presunta agresión sexual cometida hacia la cantante Lupita Castro y otras jóvenes que ventilaron que fueron tocadas por “El Charro de Huentitán”. Aseguró que se está haciendo un mal uso de los medios de comunicación, pues todo se trata de una estrategia publicitaria.

“Recuerdo mucho que alguna vez dijo María Félix: ‘Si tratan de sacar publicidad de algo o de alguien porque necesitan recibir algo a cambio, que lo sigan haciendo. No va a ser ni la primera ni la última’”, comentó el empresario al programa de espectáculos Despierta América desde Las Vegas.

“Sí lo tendría que hacer (denunciar), no son los medios para poderlo comentar ni decir. Y, si no tiene nada que hacer, están muy mal utilizados los medios de comunicación”.

El también cantante reflexionó sobre el comportamiento de su progenitor en la entrevista que concedió a finales de enero a la periodista Mara Patricia Castañeda y aseguró que el patriarca de la dinastía Fernández es un buen ejemplo para el mundo del espectáculo.

“Fue muy claro, se destapó mi papá con el público, se disculpó de un accidente que pasó. Y nos puso el ejemplo como familia y como personas, y para todo el ambiente artístico en general. La responsabilidad que tiene un artista con su público”, opinó.

Vicente Fernández Jr. negó ser el portavoz de la familia y aseguró que quien tendría que pronunciarse públicamente ante las acusaciones de presunta agresión sexual, es su padre.- Vicente Fernández Jr. vía Instagram (@vicentefernandezjr)

El pasado 11 de febrero, el programa de la conductora Maxine Woodside en Grupo Fórmula, reportó que el también candidato a diputado en Jalisco pidió a la vocalista Lupita Castro llevar su denuncia a las autoridades competentes para tratar el caso.

“Hablé esta semana con Vicente Fernández Jr. para poder escuchar su punto de vista con respecto a lo que está pasado con su papá. Me dijo que él de momento no va a dar declaraciones. Que todo esto se tiene que verter de manera directa en los juzgados”, se dijo al aire en la transmisión de Todo para la mujer.

Según lo relatado en el contenido radiofónico, Vicente Fernández Jr. negó ser el portavoz de la familia y aseguró que quien tendría que pronunciarse públicamente ante las acusaciones de presunta agresión sexual, es su padre.

“Él lo único que podría decir, y no de manera pública, es invitarla a que vaya e interponga su denuncia ante una autoridad judicial y no ande nada más hablándolo de manera pública porque viene un libro donde quiere contar estas anécdotas, entonces a raíz de este libro ella quiere cobrar notoriedad”.

Fue el nueve de febrero que la cantante Lupita Castro denunció a Vicente Fernández, a través de un TikTok, por haber abusado sexualmente de ella hace 40 años.

De acuerdo con lo revelado por Lupita en una entrevista concedida al programa Chisme no like, ambos se conocieron en una emisión del programa Siempre en domingo, y a partir de ahí fue acosada por el intérprete, quien perpetró la presunta agresión cuando ella tenía 17 años.

“Me invitó a cenar. Me dijo: ‘¿Quieres una bebida?’, y yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo ‘vamos al sillón’ y ahí empezó... Yo no quería, yo no estaba en condiciones. Ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor. Yo dije ‘no, no, no’”, recordó la vocalista.

