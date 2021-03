“Falsas e injustas”: Lydia Cacho tundió a López Obrador por acusaciones a defensores de DDHH y ONGs

(Foto: Andrea Murcia /Cuartoscuro)

“Nosotros no somos autoritarios, no somos represivos y el Ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos Humanos”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 24 de marzo tras ser cuestionado por el primer caso de ejecución extrajudicial en su gobierno que ocurrió en julio del 2020.

Damián Genovés Tercero, de 18 años, y Alejandro Tercero Mesa, de 16 años, desaparecieron a finales de junio del 2020, tras salir a buscar trabajo. Los familiares de los jóvenes reconocieron por un video que circuló las redes sociales que Damián fue asesinado en un operativo que realizó el Ejército el 3 de julio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El chico de 18 años iba atado de piernas y manos en un contenedor en la parte trasera en una camioneta pickup. Ese día el Ejército perseguía a un grupo de la delincuencia organizada y tras el tiroteo, Damián pidió auxilio, pero lo ejecutaron.

En el caso de Alejandro siguen sin saber en dónde se encuentra. Desde hace ocho meses, Raúl Tercero Arreola busca que haga justicia para su hijo y sobrino, por lo que instaló hacer un mes una casa de campaña en el asta bandera en el Zócalo capitalino.

López Obrador insistió que “en los gobiernos anteriores, se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos de la sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, se quedaron callados ante las masacres; incluso, los organismos de la ONU defensores de derechos humanos, de la OEA, y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales y eso no, no, no”.

Ante lo mencionado por el mandatario mexicano, la periodista Lydia Cacho enfatizó en un mensaje en redes sociales que son falsas las aseveraciones del presidente, “son profundamente injustas”.

La sociedad civil organizada junto a periodistas fuimos quienes dimos las batallas ante las masacres del narco y violencia militar. Las hemerotecas lo muestran ¿para qué descalifica?

Raúl Tercero Arreola declaró para el portal Pie de Página que la investigación está detenida en Nuevo Laredo “¡La tienen detenida, no quieren hacer nada porque se trata de dos militares! ¿Porque son militares no quieren hacer justicia? ¡No! Pues están las pruebas contundentes, es para que hubieran encerrado a los militares asesinos!”.

(Foto: EFE/David Guzmán)

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también refutó los señalamientos de López Obrador para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos

En su cuenta de Twitter compartieron el siguiente mensaje: “La ONU-DH realiza una labor fundamental, su trabajo debe ser respetado, ha tenido objetividad ante todos los gobiernos. En casos como Ayotzinapa contribuyeron a evidenciar la práctica de la tortura en el anterior sexenio con el informe Doble Injusticia”.

Y en caso de lo sucedido en Nuevo Laredo señaló que “la inercia de uso indebido de fuerza e impunidad castrense no se ha roto. Para que el Ejército mexicano revierta su historial de impunidad, ordenar que se respeten los derechos humanos es necesario, pero insuficiente”.

SEGUIR LEYENDO: