Margarita Zavala respaldó a Lorenzo Córdova y al INE en su iniciativa contra plurinominales

Margarita Zavala apoya al INE en la propuesta contra los plurinominales (Foto: Reuters / Henry Romero)

Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia de México en 2018, respaldó la iniciativa del Instituto Nacional Electoral (INE) para recalcular la representación proporcional de los legisladores en la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro.

A través de su cuenta de Twitter, la abogada por la Escuela Libre de Derecho ratificó lo dicho por Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano electoral, quien había referido que la sobre representación va contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Tiene que reconocer que a veces han decidido olvidarse del principio de reserva de ley, presunción de inocencia, validez de los actos administrativos... pero hacen bien en evitar la sobre representación por injusta y por inconstitucional”, publicó la ex primera dama en la mañana de este martes 23 de marzo.

Lorenzo Córdova se lanzó contra los plurinominales (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el instituto autónomo del estado para organizar las elecciones refirió que desde hace años existe un problema en la sobre representación que otorgan los diputados plurinominales, el cual atenta contra el ejercicio sano de la política; sin embargo, no todos los miembros de la esfera política lo vieron con buenos ojos.

El sistema de representación proporcional o plurinominal es una categoría de sistemas electorales en el que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina de manera proporcional el número de escaños que les son asignados en el órgano electo. Esto quiere decir que en el caso de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, existe una serie de legisladores por los que nadie ejerce su voto de manera directa, pero en virtud de la votación obtenida, se les proporciona un puesto como diputados federales.

En este sentido, el proceso de representación proporcional obedece al principio de visibilizar fuerzas políticas que no tenían un peso sustancial en el congreso mexicano. De acuerdo con la biblioteca en línea de la Cámara de Diputados, “el 6 de diciembre de 1977, se publicó en el DO el decreto que modificó 17 aa. de la C. con alteraciones que en su conjunto se denominó ‘Reforma Política’. Esta reforma fue importante porque persiguió fortalecer el proceso de democratización del país, la participación política institucionalizada de fuerzas políticas que se habían mantenido al margen del sistema, y el fortalecimiento del poder legislativo. En una palabra, se intentó que el sistema político mexicano pudiera seguir operando y no fuera a ser desbordado por no poderle ya dar cauce a los problemas del país”.

No obstante, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante lo propuesto por el INE, esto porque, según el partido, “pretende obstaculizar de manera ilegal a Morena y evitar que conserve la mayoría en el Congreso durante la próxima legislatura, beneficiando de este modo a la alianza del PRIAN”.

Mario Delgado y Andrés Manuel López Obrador en la oficina presidencial de Palacio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Ante lo propuesto, la dirigencia partidaria, encabezada por Mario Delgado, tildó esta iniciativa como una “triquiñuela” contra la 4T, pues si la asignación de plurinominales existe desde la década de los 70 y Lorenzo Córdova es consejero electoral desde el 2011 y consejero presidente desde el 2014, estiman que esta acción tiene como único fin debilitar a Morena y la administración de AMLO en la segunda mitad de su sexenio.

Por su cuenta, José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), estimó que el INE “se extralimitó” al establecer un nuevo mecanismo para designar los 200 curules plurinominales, por lo que espera que el TEPJF revierta la medida.

“El Consejo también se puede extralimitar y tomar decisiones que corresponden realmente al Poder Legislativo. Es el caso. Estamos en una alianza verdadera con el INE, pero no somos incondicionales y creo que hubo una extralimitación de parte del Consejo Electoral”, dijo Ortiz Pinchetti.

SEGUIR LEYENDO: