LadyProfeco: hizo un escándalo porque Zara no le quiso cobrar un precio marcado en euros

México tiene una lady más. Ahora fue bautizada como #LadyProfeco. Es la segundo mujer en recibir dicho título. Esta vez la susodicha ameritó ser llamada así por un reclamo que hizo a la tienda departamental Zara: por no cobrarle en pesos lo que la etiqueta de un prenda marcaba como precio en euros, la indignada buscaba desesperadamente poner una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La mujer en cuestión grabó un video que subió a redes sociales contando toda su experiencia en la tienda Zara de Town Square Metepec, ubicada en el Estado de México. Lo primero que publicó fue la imagen de la etiqueta que solo tenía el precio de un chaleco en euros. Entonces su reclamo se basó en que por no tener el precio en pesos mexicanos, eso que marcaba como costo era lo que le tenían que cobrar por llevarse el producto.

“Llegué y le dije (a una de las trabajadoras de la tienda): ‘me va a dar mucha pena lo que te voy a decir pero me tienes que respetar el precio de 19.95 porque la ley federal de protección al consumidor, en el artículo 7, dice que tienes que respetar el precio exhibido”, contó la mujer en su grabación.

Cabe mencionar que Zara es una tienda del grupo español Inditex. Por ese motivo, el precio original impreso en sus etiquetas está expresado en euros. Luego, al ser una tienda de presencia internacional, dependiendo de la moneda del país en el que se encuentre la sucursal, le pega una etiqueta extra con el precio de la divisa local.

“El chaleco está en euros, entonces no se me hace justo que no me quieras respetar el precio que viene aquí”, continúa la mujer contando lo que argumentaba, a lo que la empleada de la tienda le contestó: “es que la gente es mañosa y le quita la etiqueta en pesos para que se lo hagamos válido”. Entonces ella, al parecer, se puso más firme y le respondió: “güey, no es mi p*do”.

La trabajadora entonces le explicó, según relata, que también por la pandemia del COVID-19 en la tienda tenían menos personal y no alcanzaban a reetiquetar todas las prendas. Pero lejos de mostrar algún tipo de empatía o consideración, la consumidora se limitó a responder a esa situación: “Güey, es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto. O sea güey ponte pilas, ponte a revisar tus prendas y si le quitan la etiqueta, güey es tu chamba volversela a poner”.

Entonces la indignada cuenta también que al hacer el reclamo una de las empleadas le ofreció cobrarle el precio convertido. Eran 19.95, unos 490 pesos mexicanos. Le pareció bien a ella, solo que al ir a la caja, cuenta, le cobraron los 599 pesos del precio estipulado para la prenda en México. Eso, por como lo contó, desató su cólera.

“¿Eres o te haces? Hace un segundo me dijiste una cosa y ¿ahora ya me estás cobrando más? Sabes qué, no voy a llevar nada, quédate con tus cosas”, afirma que contestó.

También agrega que había otros dos productos en condiciones similares: una bolsa con el precio en euros y otra simplemente sin precio. “Esta para mí, lo que representa es que es gratis literalmente porque no tiene ningún precio exhibido”, dijo la mujer explicando su lógica en el video que compartió.

“No compré obviamente nada. Me fui. Y México está como está justamente porque las personas en el momento en que les cometen una injusticia se quedan callados. ¡No se queden callados! Ármenla de p*do 45 veces, literal. Ahorita lo que vamos a hacer vamos a hablar con Profeco (...) Vamos a ver qué se resuelve, pero no se queden callados”, fue la profunda conclusión que le mereció a esta persona toda la situación que reclama que vivió.

Pero los usuarios en redes sociales tampoco se mostraron muy empáticos con esta indignada consumidora. Por el contrario la tundieron por lo que consideraron un reclamo sin argumento, una abusiva y ridícula, e incluso pusieron en duda su lógica y capacidad para sacar conclusiones en ese tipo de escenarios.

“¿Se preguntan qué es ser naco? Bueno, básicamente es esto. Cuando vayan a comprarse ropa, no sean así como #LadyProfeco que quería que le cobraran su blusa en el precio que venía marcado que eran 19... EUROS”.

“Por favor. Si van a una tienda y no tiene precio, sepan que no es gratis. #LadyProfeco”.

“México está como está justamente por gandallas como #LadyProfeco”.

“#LadyProfeco es ese tipo de personas que aparenta tener dinero e ir a tiendas de prestigio, y ver qué le salgan más baratas o gratis argumentando tonterías, no importando que se chinguen a los empleados como si ella nunca hubiera cometido un error”.





