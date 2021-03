Crisis migratoria: el presidente Biden irá a la frontera con México “en algún momento”

Biden dice que irá a la frontera y Trump lo acusa de crear un desastre nacional (Foto: EFE)

El presidente estadounidense, Joe Biden, dice que planea visitar la frontera entre Estados Unidos y México “en algún momento” para conocer de primera mano las condiciones, a medida que aumenta abruptamente el ingreso de migrantes que buscan el estatus de refugiado en EE.UU.

El comentario, realizado a la prensa el domingo en la Casa Blanca, se produjo después de que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. dijera que no le preocupa sentar un precedente en las fronteras abiertas al permitir que miles de menores no acompañados ingresen al país.

“En algún momento lo haré, sí”, dijo Biden refiriéndose a una visita a la frontera. Cuando se le preguntó si quería ver de primera mano lo que está sucediendo en los centros de procesamiento de migrantes superpoblados, agregó: “Sé lo que está sucediendo en esas instalaciones”.

La agenda del presidente para esta semana, publicada por la Casa Blanca, no muestra planes de una visita a la frontera hasta el jueves.

El flujo de personas que cruzan la frontera entre EE.UU. y México se ha convertido en una responsabilidad política para la Administración de Biden, que ha revertido muchas de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Los republicanos critican que el enfoque de Biden ha alentado una nueva ola de migrantes, mientras que la Administración dice que Trump dejó un sistema inhumano e inadecuado que no puede continuar.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., habló en cuatro programas dominicales a medida que aumenta la presión sobre lo que muchos consideran condiciones cada vez más precarias en la frontera.

“La frontera está cerrada”, dijo Mayorkas en el programa “Meet the Press” de NBC, y agregó que las autoridades de inmigración están expulsando a familias y adultos solteros, pero no a menores que cruzan la frontera solos.

“No vamos a expulsar al desierto mexicano, por ejemplo, a tres niños huérfanos a los que vi durante las últimas dos semanas”, dijo Mayorkas.

Un foco importante para la Administración de Biden, señaló, es la reconstrucción de “sistemas ordenados” en México y Centroamérica para disuadir a los posibles migrantes de viajar a la frontera con EE.UU.

“Se necesita tiempo, porque todo el sistema fue desmantelado” por la Administración anterior, dijo en “Fox News Sunday”. Biden también se refirió a restablecer “lo que existía antes”.

“Estamos intensificando nuestro mensaje, para que las personas sepan que no pueden llegar a la frontera”, dijo Mayorkas en “State of the Union” de CNN.

El viernes, Mayorkas viajó a El Paso, Texas, con dos senadores demócratas y dos republicanos para ver de primera mano el procesamiento y alojamiento de menores no acompañados.

La visita concluyó una semana en la que la Casa Blanca escuchó a miembros de ambos partidos que describían la situación de la frontera suroeste de EE.UU. como un desastre.

‘Abierto de par en par’

El senador de Arkansas Tom Cotton, republicano de línea dura en cuanto a inmigración, atribuyó la oleada de migrantes en la frontera a la decisión de la nueva Administración de poner fin a las políticas de Trump que enviaban a familias, menores y otras personas que cruzaban la frontera de regreso a México o viajaban de vuelta a sus países de origen.

“La frontera en este momento está abierta de par en par porque el Gobierno de Biden desmanteló las políticas muy efectivas del Gobierno de Trump y los acuerdos que teníamos con México y otros países latinoamericanos”, dijo Cotton en el programa “Fox News Sunday”.

El representante del Partido Republicano Michael McCaul, de Texas, también instó a la Administración a revisar los Protocolos de Protección a Migrantes de Trump. Cuando se le preguntó sobre los abusos a los posibles migrantes que se mantenían alejados de la frontera de EE.UU. bajo esos acuerdos, dijo: “Es una buena política porque disuadió”.

Legisladores republicanos están viajando a la frontera suroeste para resaltar los problemas, entre ellos, la senadora Marsha Blackburn de Tennessee, quien planeaba visitar un puesto fronterizo en Arizona el domingo. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ya realizó el viaje con un grupo de colegas republicanos.

Uno de los dos republicanos que viajó con Mayorkas el viernes, el senador Rob Portman de Ohio, tuiteó sobre “desmantelar” las políticas de la Administración Trump sin pensar en las repercusiones.

El senador demócrata Chris Murphy de Connecticut, tuiteó que “se aguantó las lágrimas” por lo que vio en el viaje.

“La Administración Biden está haciendo todo lo posible para defender el Estado de derecho con humanidad. Tienen mucho trabajo por delante para limpiar el desastre que Trump les dejó, pero sus intenciones son reales”, dijo Murphy en Twitter.

Mayorkas se negó durante una comparecencia el miércoles pasado ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes a admitir que los problemas habían alcanzado el nivel de “crisis”, lo que irritó a algunos republicanos.

EE.UU. ha registrado un dramático aumento en el número de personas que encuentran los funcionarios fronterizos en las últimas semanas. Solo en febrero, los funcionarios encontraron a 18.945 familiares, un aumento de 168% frente a enero, según el Pew Research Center.

Los funcionarios buscan formas de aumentar la capacidad de albergar y cuidar a los migrantes que se encuentran bajo custodia federal.

Axios informó el sábado que la Administración de Biden adjudicó un contrato por US$86 millones para habitaciones de hotel cerca de la frontera para albergar a unos miembros de 1.200 familiares migrantes. El periódico The Washington Post informó que los funcionarios de aduanas están considerando trasladar a migrantes a estados cercanos a la frontera con Canadá para su procesamiento.

Cuando se le preguntó sobre el informe, Mayorkas dijo en CNN que “ahora no tenemos esos planes. Pero lo que estamos haciendo es poner todas las opciones sobre la mesa, ya que es nuestra responsabilidad hacerlo”.

