“Admiro la valentía de mi hija”: habló la mamá de Valentina Crespo, presunta víctima de abuso de su padre Ricardo “N”

La madre de Valentina Crespo afirmó hoy que su hija es una persona muy valiente, esto después de haber denunciado supuestos abusos por parte de su Padre, Ricardo “N” quien al momento está a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). “Es una niña con mucha resiliencia, muy valiente”, dijo María Angélica Rodríguez Cruz durante la transmisión de este martes en Venga la Alegría.

En entrevista en el programa, explicó que su hija nunca tuvo síntomas visibles de haber sufrido abusos, sin embargo, dijo que en el momento en que su hija reveló ser una víctima de abuso, esta no dudo ni un segundo en creerle. “Primero que nada, me movió el amor por mi hija, quería que ella se sintiera apoyada, quien la protegiera, era yo en ese momento. Lo primero que hice con ella fue felicitarla por la valentía de contarme. Le agradecí la confianza, no dude ni un segundo de lo que ella me estaba contento”, dijo María Angélica en la transmisión de VLA.

Tras el levantamiento de denuncias, María Angélica explicó que ahora una de las metas de su hija, es que otras mujeres levanten la voz en el momento en el que sufren abusos y que estas no se queden calladas ante este tipo de acciones.

“Hay características que son muy visibles, en el caso e mi hija no las hubo, ahora las entiendo, ella se enfermaba mucho, hoy entiendo que era una parte emocional. Se dice que el niño es introvertido (cuando suceden abusos), en este caso, mi hija no era así. Ha sido un proceso que no es fácil, han sido de días buenos, de días malos. Pero como lo comuniqué, la fuerza que tiene ella, es una niña de mucha resiliencia. De esto negativo (queremos) que salga algo positivo.

“Ahora quiere ayudar a otras niñas, a otras mujeres, es un sueño de ella de que hablen. Que no se queden calladas, aunque que se viva en miedo o vergüenza, tienes que hablar”, cito Angélica sobre las nuevas motivaciones de su hija.

No obstante, pese a sus buenas intenciones, la familia ha pasado por episodios de acosos en redes sociales, pues después de darse a conocer la noticia, Valentina dijo que ha sido revictimizada por compañeras de la escuela. “se me hace super cruel, mas entre mujeres, niñas, burlándose de una situación que nos ha causado tanto dolor. Es muy fácil juzgar. Que ya pare el tema del abuso esperaría que nadie más lo tenga que vivir, normalmente le abusador es un experto mentiroso, es muy difícil darte cuenta”, dijo.

Después de compartir que sufrió violencia en redes, Valentina cambió la privacidad de su perfil y ahora sólo sus más de 31 mil seguidores pueden ver sus publicaciones. Sin embargo, esta no es la primera vez que la adolescente de 14 años es víctima de bullying y de criticas por denunciar a su agresor.

A principios de marzo, a pocos días del 8M, la adolescente realizó un Instagram Live en el que pidió no le cuestionen por qué sonríe en sus publicaciones: “No porque esté pasando por un momento malo significa que van a haber días buenos, porque no todo el tiempo voy a estar deprimida en la cama, no”.

En otra de sus historias también había pedido comprensión en el tema y explicó: “me ha costado mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente”. Pues tan sólo ha pasado un mes de que Ricardo “N” fuera arrestado en la Ciudad de México tras la denuncia de su exesposa.

