“No puedo creer que sufriera en silencio tantos años”: el dramático pronunciamiento de la mamá de Valentina, la víctima de Ricardo “N”

La adolescente y su madre evidenciaron la importancia de hablar del abuso sexual infantil (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

A un mes del arresto del actor Ricardo “N” de 45 años por abusar sexualmente de su hija Valentina, de 14 años, la joven agradeció a su mamá por creerle y por el apoyo que ha recibido en la difícil situación.

A través de su cuenta de Instagram, la adolescente escribió: “Gracias mami por alzar la voz conmigo y por creer en mí. MÁS UNIDAS QUE NUNCA, gracias mami por tu apoyo”.

La madre de Valentina también se pronunció sobre el tema y difundió un comunicado en el que reprobó el abuso sexual infantil, al que calificó como “una problemática que sufre la sociedad y muchas personas ven lejana esta situación y piensan que no sucederá en sus vidas”.

Lamentó lo que le ocurrió a su hija y aseguró que haría lo posible por evitarle tal sufrimiento a su hija: “Nunca me imaginé con que esta situación alguna vez se iba a ver reflejada en mi familia y menos en la vida de mi hija. Aún no puedo creer que mi hija Vale, hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos el dolor que están sintiendo”.

Ricardo Crespo Green (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

La ex pareja de Ricardo “N” agradeció a su hija por levantar la voz en contra de su padre: “Me alarma el dolor del silencio en la que viven las victimas, y el dolor del silencio que vivió mi hija por tantos años” y recordó a aquellas voces que quedaron en el olvido por el silencio”.

Reiteró la importancia de creerle a las víctimas de abuso sexual. “Se necesita más amor y empatía para abordar esta problemática, no juzgar y poner en duda lo que cuenta un niño sobre cualquier situación que esté viviendo, es importante resaltar su confianza con un ‘YO TE CREO’ y eso fue lo yo hice con mi hija desde el momento que decidió hablar conmigo”, explicó.

Incluso abordó la postura de los agresores, quienes: “Para mí es importante señalar que la mayoría de los abusadores suelen ser personas aparentemente normales, si les quitas la máscara con la que se esconden, les quitas el poder” e hizo un llamado a la unión de las mujeres para apoyar y no poner en duda las denuncias, “ahora somos la voz de los que no la tienen”, concluyó.

Hace un mes se dio a conocer que la madre de Valentina Crespo había denunciado ante la Fiscalia Especializada en Delitos Sexuales, misma que, según informó el periodista Carlos Jimenes, fue presentada en diciembre del 2020. Finalmente el 16 de febrero Ricardo “N” fue detenido e ingresado al Reclusorio Sur.

Ricardo Crespo Green (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades el ex-miembro de Garibaldi “indujo por varios años a una persona menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico”.

El diputado Sergio Mayer, quien también tiene cercanía con el mundo de la actuación, es uno de los que más apoyo ha ofrecido a la víctima.

“Vale me comentó que el temor más grande que tenía era que no fuera escuchada o no le creyeran, imagínate nada más, ese era su temor. Entonces, ser empáticos con los menores de edad, más con las mujeres en estos días que hay tanto feminicidio, tanto maltrato contra ellas, eso se tiene que acabar y si no somos empáticos con este tipo de temas, ¿cómo podemos esperar eliminar o erradicar este tipo de violencia?”, dijo en entrevista para Todo para la Mujer de Maxine Woodside.

Foto: @ricardocrespofans / IG - Cuartoscuro.

Detalló que tanto Valentina como su mamá recibieron asesoría jurídica, en lo que respecta a Ricardo “N” dijo que “se integró una carpeta de investigación, hubo elementos suficientes para darle prisión preventiva; él va a llevar su juicio ahí adentro. Van a ser un promedio de dos a tres meses en lo que se lleva el juicio”.

Además una fuente cercana a la exesposa de Ricardo “N” reveló detalles escabrosos del caso: “El muy cínico terminó aceptándolo, le dijo que sí había pasado, pero que su hija había sido la culpable”, dijo a TV Notas.

La persona cercana agregó que el actor infundía miedo en Valentina: “Su papá la tenía amenazada, le dijo que si le comentaba a su mamá él acabaría en la cárcel o se suicidaría. A la niña le daba miedo y es lógico”.

SEGUIR LEYENDO: