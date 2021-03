“No al maíz transgénico”: AMLO rechazó el uso de agroquímicos en el programa Sembrando Vida

Durante su gira por el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en el programa Sembrando Vida se empleen transgénicos u agroquímicos.

Así lo dijo la noche de este sábado a través de un video publicado en sus redes sociales. Y es que visitó el vivero comunitario de Santa María Jaltianguis, para supervisar los avances del programa.

Indicó que toda la materia prima, como fertilizantes, es orgánica y se utiliza la tecnología tradicional, por lo que el maíz y el frijol cultivado en dicho lugar no es transgénico.

En la Sierra Norte, en la sierra Juárez, estamos visitando un vivero del programa Sembrando Vida, pero miren lo que nos están exponiendo, son todas las variedades de maíz, de frijol, desde luego maíces, frijoles, originarios nativos [...] En Sembrando Vida no se usan transgénicos ni agroquímicos, todo es orgánico y con tecnología tradicional o no dañina

El mandatario recordó que en una ocasión el legendario pintor oaxaqueño Francisco Toledo (1940-2019) le escribió una carta y le envió una escultura hecha por él, pidiéndole que no permitiera el cultivo de este tipo de maíz en México.

Yo he dicho que ‘no al maíz transgénico’ y el finado (Francisco) Toledo una vez me escribe una carta y me envió una pequeña escultura que él hizo, pidiéndome que yo no permitiera el maíz transgénico; por eso me da mucho gusto estar aquí y poder platicar con quienes trabajan cultivando la tierra en el programa Sembrando Vida