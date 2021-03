El trágico momento en que dos migrantes se ahogaron al intentar cruzar de EEUU a México por el Río Bravo

El pescador Jesús Vargas ha vivido desde que nació junto al Río Bravo, en la frontera sur de Estados Unidos, entre Laredo (Texas) y México. Está acostumbrado a la presencia de migrantes centroamericanos, que huyen de la violencia y buscan una mejor vida; sin embargo, nunca vio algo tan “inhumano” como lo que ocurrió el pasado 16 de marzo.

Ese día salió del trabajo cuando vio que una camioneta Astro Van era perseguida por las autoridades. Él decidió ir detrás y observó cómo del vehículo salieron varios migrantes para aventarse al también conocido como “Río Grande”, aunque no todos lograron cruzarlo: “Dos o tres se regresaron, dos se la hicieron para el otro lado y se quedaron tres mujeres y un chamaquito”, contó en entrevista para Telemundo.

Detalló que las personas que se quedaron sin poder salir del agua “gritaban todo lo que podían” ante la mirada de los agentes fronterizos de Estados Unidos, quienes no hicieron nada por rescatarlos ante el riesgo de ahogamiento, sólo contemplaron la trágica escena.

El pescador preguntó a las autoridades por qué no hacían nada y la respuesta de los agentes fue que los migrantes “ya estaban casi al cruzar del otro lado”, por lo que “no tenían permiso de meterse al agua”.

Mientras grababa con su celular el angustiante momento, les pregunto a gritos “¿No tienes chalecos salvavidas, nada? ¡Están ahogando a estos tipos! “. “¡Esa chica ya no salió!”, se escucha decir al testigo.

Jesús vio que el menor seguía con vida en el agua por lo que dejó de filmar y acudió a su rescate: “Le traté de llamar la atención, ya vio para este lado y le aventé un reel de pescar. Sacó su mano, pescó el hilo y ya fue la forma en la que me lo traje para la orilla del río”.

Tras lograr salvarle la vida al pequeño, aseguró que los agentes lejos de brindarle atención médica le solicitaron que se volteara para arrestarlo.

‘Esa no es la forma’, le dijo al oficial. ‘Lléveselo al hospital, él tuvo que tomar el agua del río, se va a enfermar el chamaquito’. Yo me enojé con el oficial y pues no, eh. Ya no supe