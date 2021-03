Desde Gayola: por qué Horacio Villalobos marcó un antes y un después en la visibilización de la comunidad LGTB+ en México

Horacio Villalobos (Foto: Instagram@horacitu_oficial)

El actor mexicano Horacio Villalobos recientemente se ha visto envuelto en una polémica de dimes y diretes a raíz de un diálogo cruzado que protagonizaron la conductora Natalia Téllez y su compañera Alejandra Bogue. La primera tachó a Villalobos de transfóbico por lo que ella consideró comentarios atacantes de ese tipo de parte del actor hacia Bogue.

Desde ese momento, a través de redes y sus espacios Horacio Villalobos ha dejado claro que las diferencias que tiene con la vedette, quien durante muchos años fue su colaboradora, nada tienen que ver con la transfobia.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en ‘Desde Gayola’ y principalmente en la vida”, tuiteó el presentador de televisión.

Y es que precisamente su creación “Desde Gayola” ha sido bastante reconocida a nivel social en México, ya que para muchos, independientemente de la personalidad del actor, su programa fue un parteaguas en la visibilización que se tenía de la comunidad LGTB+ del país, desde el interior como el exterior, al exponer las prácticas tan comunes que en aquel tiempo estaban normalizadas pero realmente denotaban homofobia o transfobia.

Desde Gayola, "La pareja de Rubí"

La época era otra. Aunque fue hace casi 20 años –se estrenó en el 2002– la situación en el país respecto a la comunidad LGTB+ parecía de muchos años atrás. Entonces, a través de agrios sketches en el que se tocaban temas tan variados, además de la homosexualidad y la intolerancia a esa comunidad, como la política, religión o el racismo. Siempre desde el humor negro la sátira y la parodia.

El estilo tan franco y ácido con el que Horacio Villalobos, creador, productor, coescritor y coprotagonista del programa, presentaba las situaciones de las cápsulas le valieron, desde ese momento e incluso ahora mismo, una gran crítica en contra que consideraba el contenido ofensivo.

Lo cierto es que Desde Gayola conoció la luz en una época en la que el panorama de los derechos LGTB+ era bastante diferente. Ni siquiera estaban aprobadas las uniones civiles en la capital del país (que siempre se ha distinguido por estar a la vanguardia en temas sociales).

Para hacer una idea, fue hasta el año 2007 que se aprobaron las uniones civiles en la Ciudad de México y hasta 2010 se logró matrimonio igualitario en esa ciudad. Por otro lado, recién 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la resolución de jurisprudencia 43/2015, misma que obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable a todos los amparos que se interpongan en cualquier parte de México, y en donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios.

La capital mexicana se convirtió en el primer lugar de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, solo unos meses antes de que se legalizara en Argentina.

Pero años antes, en esa misma metrópoli todavía había parejas del mismo sexo que, solo por tomarse de la mano en público corrían el riesgo de ser detenidos. En ese tiempo Desde Gayola exponía el estigma que llevaba a esa clase de prácticas discriminatorias. Y con eso se volvió referente de la comunidad LGTB+, no solo en México sino en toda Latinoamérica.

El programa representaba, de manera digna aunque dentro de lo que cabe en una sátira, a dicho sector con una gran variedad y cantidad de actores travestis y actrices transgénero que actuaron en el programa. Previo a su momento, en la televisión las personas homosexuales eran encasilladas prácticamente carentes de seriedad; se daba por hecho que, en el caso de los hombres, eran afeminados; y, en la mayoría de las ocasiones eran objetos de burlas y faltas de respeto que, solo por sus preferencias, eran normalizadas.

“Yo conocí a @laboguebo5 en Desde Gayola, como toda una generación de personas LGBT+. Y fue así que descubrí a la artista integral. A la leyenda nocturna, a la actriz, la modelo, bailarina (en puntas) y entendí que las mujeres trans podían ser lo que les diera la gana”, comentaba el periodista especializado en espectáculos, Omar Ramos, en un hilo de Twitter en el que compartió su experiencia personal con este programa.

Por ejemplo, una de las cápsulas más famosas del programa es en la que el personaje de la “Manigüis”, un hombre gay, se encuentra tratando de “ligar” por internet. Pero al momento de describirse y contar qué características buscaba en un pareja, ironiza con comentarios que aún se pueden escuchar desde el interior de la comunidad y que demuestran la homofobia interiorizada que en muchas ocasiones las mismas personas ni siquiera son conscientes de que la tienen.

“Manigüis en el chat”, una de las cápsulas más populares por la forma en la que ironiza sobre la homofobia interiorizadas dentro de la misma comunidad LGTB+

“Ese fue el que cambió mi vida , yo pensando hacerme daño y buscando en youtube me encontré con maniguis en chat reí como nunca empeze a buscar todos lo que tenía que ver desde gayola me cambio la vida” (sic), comentaba uno de los usuarios de Twitter sobre este episodio.

El show se estrenó en febrero de 2002 a través de la señal de televisión restringida Telehit, propiedad de la cadena Televisa. En su primera etapa, presentó más de 400 capítulos diferentes, en 4 temporadas a lo largo de 4 años 8 meses. Fue transmitido sin censura a más de 60 países entre febrero de 2002 y agosto de 2006.

Horacio Villalobos ha recordado, a raíz de toda esta polémica con la Bogue y Natalia Téllez, que durante su trayectoria en la industria del entretenimiento mexicano solo ha buscado combatir la discriminación en contra de la comunidad LGBTQ+ y, especialmente, en contra de la comunidad trans.





