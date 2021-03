Acoso sexual en el ring: Halcón Negro Jr. levantó la voz y denunció que sufrió el asedio de un productor

El luchador reprobó que en Twitter desestimaran su denuncia de acoso sexual (Cortesía: Twitter de Halcón Negro Jr.)

El luchador Halcón Negro Jr. alzó la voz enredes sociales y denunció en su cuenta de Twitter que sufrió acoso sexual. Este, aunque no reveló la identidad de sus agresor, explicó que se trata de un productor que le negó entrar aun proyecto debido a que no accedió a “venderse sexualmente”. Incluso, agregó que le pidieron quitarse la máscara, cosa que no pasará a menos que este la pierda en el ring, según su versión.

En tanto, la estrella del cuadrilátero adelantó que ya ha iniciado el proceso para denunciar a dicho productor, pues, según argumentó en redes, no es solo su aporte ciudadano revelar lo que pasó en Twitter, también con las autoridades competentes en el caso. “Gracias por su apoyo. Mi obligación ciudadana no solo es denunciar en redes, si no también de manera formal, por lo cual la siguiente semana iré en compañía de mis abogados @AbogadosCur y mi manager @fragosomanager al Ministerio público a Denunciar el acoso del que fui victima”, escribió en redes.

Sin embargo, pese revelar abusos, el queretano señaló que ha sido revictimizado, e incluso seguidores de sus cuentas han desestimado que este haya sufrido algún tipo de acosos durante su trayectoria como luchador profesional. También reprobó aquellos comentarios que califican que este mereciera ser acosado por el hecho de tener un cuerpo atlético producto de entrenamiento y por su vestimenta en el ring.

“Que pena leer comentarios que merezco que me Acosen sexualmente porque subo fotos con mi equipo profesional de lucha libre que es un calzón y por tener un cuerpo producto del ejercicio y entrenos. Me gustan sus piropos en redes, pero esto fue mas grave y diferente. No confundan”, escribió en Twitter Halcón Negro Jr.

Halcón Negro Jr. denunció acosos en Twitter (Cortesía: Twitter oficial de Halcón Negro)

En otro mensaje, explicó la situación que, de acuerdo con sus palabras, “lo incomodó muchísimo”, hasta poner un alto que le costó un trabajo. “A largo plazo, lo único que te garantiza tomar buenas decisiones en tu vida (esas que te traerán placer y te harán la vida más fácil), es conocerte. Nunca dejen pisar sus su dignidad a cambio de cumplir sus sueños.

“Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes a mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto. Con engaños hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrará a su proyecto sin máscara porque me veía mejor. No acepté porque tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara la voy a perder en el cuadrilátero, pues respeto y amo la lucha libre”, detalló Halcón Negro Jr. en un tuit.

Por otro lado, explicó que debido a la pandemia, tuvo que cambiar de giros profesionales y le apostó a la pantalla chica. Gracias a eso, explicó, le ha ido bien y no ha padecido tanto los estragos que muchos famosos por la crisis sanitaria.

“La verdad es muy difícil lo que ha pasado ahorita en la pandemia porque nos quedamos sin trabajo muchísimos compañeros, yo llevo siete meses sin luchar, entonces es muy difícil porque es mi forma de ingreso, entonces yo de mi parte he buscado la forma de salir adelante y hacer lo que me gusta, entonces ahora en la pandemia pensé que me iba a ir mal, pero al contrario me está yendo mejor que nunca y espero regresar pronto a los cuadriláteros, me dicen muchos que porque ya voy a entrar a la televisión voy a dejar la lucha libre, pero no, la lucha libre es lo que más amo y respeto en mi vida entonces seguiré haciendo las dos cosas “, dijo el luchador a Diario de Querétaro.

El luchador queretano ya levantó denuncia por acoso (Cortesía: Twitter de Halcón Negro Jr.)

SEGUIR LEYENDO: