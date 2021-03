“Si el atole fueran vacunas, ya estaría todo el país vacunado”: tremendo agarrón entre Vicente Fox y Fernández Noroña

Foto: Reuters - Cámara de diputados.

La mañana de este martes, el expresidente de México Vicente Fox Quesada, quien gobernó siendo parte del Partido Acción Nacional (PAN), dijo por medio de su cuenta de Twitter que “si el atole fueran vacunas, ya estaría todo el país vacunado”, para posteriormente, por medio de otro tuit, preguntar que si alguien sabía si ya había bajado el precio de las gasolinas, “...o seguimos con el atole mañanero?”, dijo.

Ante estos señalamientos, el diputado perteneciente al Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, retuiteó el mensaje del ex mandatario y le respondió que si el atole fueran vacunas, él sería inmune, además de llamarlo “cabeza hueca”.

Foto: @VicenteFoxQue

“Si el atole fueran vacunas, serías inmune, porque eso te corre por las venas, cabeza hueca”, señaló el polémico diputado.

Apenas el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que todos los adultos mayores de 60 años y más estarían vacunados contra el COVID-19 a más tardar en mes y medio, o sea, a finales de abril, cuando en un principio se había informado que la meta del gobierno era que los adultos mayores, que son al rededor de 15 millones de mexicanos, estarían inoculados a finales de marzo.

Fue por medio de un mensaje de Twitter en donde el mandatario dio a conocer esto, con una fotografía en donde se le ve acompañado de varios funcionarios. “Reunión de salud dedicada al Plan Nacional de Vacunación. Se cumplirá el compromiso de tener vacunados, a más tardar en mes y medio —por lo menos con una primera dosis—, a todos los adultos mayores de 60 años del país”, dijo el mandatario en aquél tuit.

Vicente Fox constantemente critica al presidente Andrés Manuel López Obrador, y su movimiento autodenominado 4T. En días recientes, el exmandatario criticó la ratificación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a Félix Salgado Macedonio como candidato para la gubernatura de Guerrero.

Foto: @fernandeznorona

Fue por medio de un mensaje, también en su cuenta de Twitter, que Fox dijo “El toro indultado por la 4t”, ante la aceptación del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual llevó a la presidencia a López Obrador, de Félix Salgado Macedonio, político cercano al tabasqueño.

También en días pasados, Fox Quesada, envió un mensaje por medio de su cuenta de Twitter a Diego Fernández de Cevallos, luego de que éste se lanzara contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista que le hizo el periodista Carlos Loret de Mola, para su programa LatinUs.

En el mensaje, Fox Quesada llama a Fernández de Cevallos a conservar su calma y su amor por México.

“Diego, conserva tu energía, tu verticalidad y tu amor a México. Junio 6, es la cita!!”, fue el mensaje que escribió el expresidente de México, acompañado de una nota periodística que da a conocer las declaraciones de Fernández de Cevallos.

Vicente Fox arremete constantemente contra el gobierno de AMLO. REUTERS/Ginnette Riquelme

En la entrevista realizada por Loret de Mola a Fernández de Ceballos, este último arremetió de manera dura contra el actual presidente de México, pues señaló que no le interesaba lo que dijera López Obrador de él, luego de que, durante una conferencia mañanera, AMLO reprodujera un debate que sostuvieron hace 20 años, en el año 2000, y mencionó que lo que le ofendería, viniendo de él, sería un elogio o reconocimiento.

“Lo que diga el presidente de mí no me importa, me preocuparía un elogio, un reconocimiento. Eso sí me ofendería viniendo de él”, señaló.

También dijo que lo que México necesita es que las personas cambien de mentalidad para lograr, así, un país de instituciones y leyes en donde no gobierne “un patán, un sinvergüenza, un embaucador” como, dijo, lo es López Obrador.

