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VIDEO: Captan momento en que comenzó el incendio que dejó 5 muertos en Feria Tabasco

Javier May anunció la suspensión de la Feria únicamente por este jueves, aunque no ha sido cancelada por completo y se contempla que siga hasta el 10 de mayo

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Captan inicio de la Feria de Tabasco.
Captan inicio de la Feria de Tabasco.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto en que comenzó el incendio que consumió la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María durante la madrugada de este jueves 7 de mayo, tragedia que dejó un saldo oficial de cinco personas fallecidas en plena Feria Tabasco 2026.

Las imágenes exhiben cómo el fuego inició dentro de uno de los locales cerrados del recinto y comenzó a propagarse rápidamente entre los stands instalados en la nave.

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En cuestión de minutos, el humo y las llamas cubrieron gran parte del inmueble, mientras decenas de personas corrían para evacuar la zona.

Video del origen del fuego.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, horas después de la presentación de Grupo Frontera, uno de los eventos masivos de la feria estatal, que este año se realiza del 1 al 10 de mayo en Villahermosa.

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Testigos reportan apagones antes del incendio en el Parque Tabasco

Tras la difusión del video, expositores y trabajadores aseguraron que durante horas previas al incendio se registraron varios apagones de energía eléctrica dentro del recinto ferial.

Aunque versiones preliminares apuntan a un posible cortocircuito como origen del fuego, las autoridades aclararon que todavía no existe una causa oficial confirmada.

Decenas de personas huyeron del sitio al observar la intensidad de las llamas. Video: Redes sociales

La Fiscalía General del Estado ya inició los peritajes correspondientes para determinar cómo comenzó el incendio y establecer posibles responsabilidades.

El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz, afirmó que previamente se realizaron trabajos de mantenimiento en las instalaciones y pidió esperar los resultados de las investigaciones.

Caos, evacuación y cinco víctimas mortales tras propagación del fuego

Videos compartidos en plataformas digitales muestran escenas de pánico entre asistentes y comerciantes mientras las llamas avanzaban rápidamente dentro de la Nave 1, área donde tradicionalmente se instalan espacios artesanales, gastronómicos y comerciales.

Elementos del Instituto de Protección Civil de Tabasco y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para sofocar el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas del Parque Tabasco Dora María.

Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este jueves en la Nave 1 del Parque Tabasco. Video: Redes sociales

Aunque los primeros reportes indicaban únicamente daños materiales, horas después el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, confirmó la muerte de cinco personas, quienes eran expositores provenientes de otros estados del país.

Gobierno suspende actividades solo este jueves, pero analiza continuidad de la feria

Tras la tragedia, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco anunció la suspensión de actividades únicamente para este jueves 7 de mayo en señal de duelo y solidaridad con las víctimas.

Sin embargo, el gobierno estatal también adelantó que en las próximas horas definirá el curso que tomará la Feria Tabasco 2026, la cual estaba programada para desarrollarse hasta el 10 de mayo.

Javier May
(Foto: Gobierno de Tabasco)

Las declaraciones del gobernador Javier May generaron reacciones en redes sociales luego de señalar que la administración buscará continuar con la feria pese al incendio, argumentando la relevancia económica y turística del evento para el estado.

La edición 2026 había superado, hasta antes del siniestro, una asistencia de más de 1.2 millones de visitantes y una derrama económica superior a los mil 200 millones de pesos.

Fiscalía realiza identificación de víctimas y apoyo a familiares

La Fiscalía General del Estado informó que familiares de algunas víctimas viajaron desde el Estado de México hacia Villahermosa para participar en pruebas genéticas de identificación realizadas por Servicios Periciales.

Además, se habilitó la Nave 2 “Macuilí” como punto de atención para personas que buscan información sobre familiares o conocidos que pudieron encontrarse en el lugar al momento del incendio.

Incendio en Feria Tabasco 2026
Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Protección Civil federal también confirmó que realizará revisiones a las instalaciones del recinto ferial para evaluar las condiciones de seguridad tras el siniestro.

Lo que se sabe del incendio en la Feria Tabasco 2026

  • El incendio inició alrededor de las 2:30 de la madrugada.
  • El fuego habría iniciado en un local cerrado de la Nave 1.Testigos reportaron apagones previos dentro del recinto.
  • El saldo oficial es de cinco personas fallecidas.
  • Las víctimas eran expositores foráneos.
  • Las actividades fueron suspendidas solo este jueves 7 de mayo.
  • El gobierno estatal analiza continuar la feria hasta el 10 de mayo.
  • La Fiscalía investiga si un cortocircuito originó el siniestro.
  • Protección Civil federal revisará las instalaciones del Parque Tabasco.
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