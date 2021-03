“Eres un tipazo, un súper líder, un genio”: Ingrid Brans reacciona a señalamientos contra Brozo

La modelo argentina calificó a Brozo como una de las voces más fuertes. Foto: Juan Vicente Manrique.

En los últimos días ha sido muy sonado el nombre de Víctor Trujillo, el hombre que da vida al personaje de Brozo, pues en el Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de mazo pasado, el comunicador envío un mensaje en apoyo a las mujeres. Tras esto, internautas recordaron programas en los que participó y en donde se mostraba a mujeres en bikini, lo que le costó duras críticas, pues lo calificaron de misógino y acosador.

Ante dichas acusaciones, el comunicador posteó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que señala no ser un acosador ni misógino, pues quienes lo conocen, dijo, tanto en lo profesional como en lo personal, lo saben. Mencionó que él solo interpreta personajes, pues es actor, y mostró repudio la campaña inquisitoria que pretende “diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero”.

En la publicación, realizada en su cuenta de Twitter, internautas le enviaron mensajes enviaron tanto de apoyo como de crítica, pero una de las respuestas que causó revuelo fue el de la modelo argentina Ingrid Brans, quien participó con Trujillo en el programa “El Mañanero”, en su personaje “La Reata”.

En su respuesta, Ingrid da muestras de apoyo al también conductor, llamándolo un tipazo, un super líder y un genio, además de mencionar que nadie calumniará la veracidad que comunica.

“Eres un chingon, un tipazo, un súper líder y un genio. Eres una de las voces más fuertes y no estás manchado, nadie calumniará la veracidad que comunicas. Me siento orgullosa de haber aprendido y trabajado con un Maestro de la sátira y la comunicación que tiene códigos y verdad” (sic), fue el mensaje que dio la mujer al comunicador.

Ante esto, Trujillo le dio las gracias, y mostró el cariño que le tiene a la modelo.

“Compañera de tantas horas, y querida amiga. Gracias. Gracias. Gracias. Te quiero mucho, Ingrid”, respondió Trujillo.

También la actriz y modelo Isabel Madow, quien de igual manera laboró al lado de Trujillo, salió a la defensa de este. Fue por medio de su cuenta de Twitter en donde posteó un mensaje en el que menciona que en sus 30 años de carrera nunca había participado en alguna producción en donde le faltaran al respeto, y dijo que no lo permitiría.

Brozo fue criticado por un mensaje que envió a las mujeres el pasado 8 de marzo. FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM

Mencionó que el intérprete de Brozo siempre fue una persona respetuosa y caballerosa, al igual que su esposa Carolina Padilla, quien fue productora del programa “El Mañanero”.

“Lo que vio el público solo fue una actuación del personaje de Brozo al igual que mi personaje como la secre de Brozo, siempre guardaré lindos recuerdos de esos dos años en el programa el mañanero” (sic), dijo la modelo originaria de la Ciudad de México.

También puntualizó que Trujillo es una de las personas más cultas, preparadas y disciplinadas que conocía, “siempre educado y respetuoso, mi admiración y respeto siempre”, mencionó la mujer.

Ante el mensaje, Trujillo agradeció sus palabras y los años compartidos. “Querida Isabel. Agradezco cada palabra tuya, y los años felices e intensos que compartimos. Te abrazo con todo cariño”, respondió Trujillo.

Fue el pasado lunes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando Trujillo envió un mensaje a las mujeres, pues apareció en un video junto a la senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán en el que menciona que marcharía de manera virtual al lado de las féminas.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!”, dijo el personaje en el video publicado desde el Twitter de la senadora.

Tras el mensaje, los internautas señalaron que la actitud del payaso es sumamente “hipócrita”, pues el personaje ha mostrado actitudes presuntamente machistas y misóginas a lo largo de su trayectoria en la televisión mexicana.

