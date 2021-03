Tunden en redes sociales a “Brozo” por mensaje ‘feminista’

Junto a la senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, Brozo apareció dedicando un mensaje a las mujeres y las invitó a “marchar”. FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM

En el marco del Día Internacional de la Mujeres y de las movilizaciones feministas que se han organizado a lo largo y ancho del territorio nacional, el personaje de la televisión interpretado por Víctor Trujillo, Brozo, recibió una ola de críticas por convocar a la suma del movimiento.

Junto a la senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, Brozo apareció dedicando un mensaje a las mujeres y las invitó a “marchar”.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!”, dijo el personaje de la televisión en el video publicado desde el Twitter de la senadora.

Ante este mensaje, los internautas señalaron que la actitud del payaso es sumamente “hipócrita”, pues el personaje ha mostrado actitudes presuntamente machistas y misóginas a lo largo de su trayectoria en la televisión mexicana.

“Me imagino que la aparición de Brozo (junto a senadora panista que lucha fervientemente contra el aborto) pidiéndole a las mujeres que se manifiesten hoy por el Día Internacional de la Mujer es un acto de hipocresía, ¿no? Digo, Brozo, que durante años denigró en sus programas a las mujeres a las mujeres”, escribió un usuario de Twitter identificado como Jorge Gómez.

