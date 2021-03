“Yo soy un distractor”: José Ramón Cossío respondió a los fuertes señalamientos de AMLO

José Ramón Cossío (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La suspensión temporal de la Ley de la Industria Eléctrica que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro, fue calificado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador como algo que ocurrió de forma “veloz”.

En la conferencia matutina de este lunes 15 de marzo, el presidente informó que enviará una carta a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la suspensión de la reforma y, en ese mismo contexto, acusó que al ministro en retiro José Ramón Cossío y a Claudio X. González, abogado y cofundador de varias asociaciones civiles, de estar detrás de dicho amparo.

“Me parece que yo soy un distractor. Lo que verdaderamente debemos hablar es el tema de la independencia judicial y, en particular, Pablo Gómez Fierro […] El verdadero problema es entender qué está sucediendo con la independencia de jueces y magistrados en el país”, puntualizó José Ramón Cossío en entrevista para Enfoque Noticias.

Tras la suspensión de la Ley Eléctrica, refirió, que ha detonado la molestia del presidente y lo que estamos viendo es un entendimiento de que la independencia judicial es un asunto menor o es un asunto que debe subordinarse “a los deseos que el mandatario supone encarna en toda la nación. Vivimos en un régimen de división de poderes”.

(Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Sobre la carta que dijo Andrés Manuel López Obrador que enviará al ministro Arturo Zaldívar, comentó para Enfoque Noticias que no tiene ningún valor jurídico, político sí.

Habrá que recordar que la iniciativa del presidente fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores sin cambios, y en la que se privilegia el despacho eléctrico de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega la participación de las centrales de empresa privadas.

Tras la promulgación, tanto empresas mexicanas como extranjeras se ampararon, informó en su momento la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ya que justificaron que viola la libre competencia al privilegiar a la empresa eléctrica del Estado, indicó Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, para EFE.

La semana pasada, López Obrador indicó que las empresas están molestas con la aprobación de la reforma, porque en el pasado se beneficiaron con contratos leoninos. Ahora, añadió que un grupo de conservadores reaccionarios entre los que nombró están Claudio X. González y el exministro José Ramón Cossío, “quien cuando estuvo en funciones en el poder judicial, legalizó injusticias grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.

(Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Al respecto de su labor como ministro, aclaró que el mandatario no mencionó todo, que no trabaja con Claudio X González y que ya se aclaró lo de Mexicanos contra la Corrupción, “cuando al presidente se le mete algo en la cabeza es muy difícil que pueda hacer una reparación, no es verdad. Tengo una Asociación Civil y hemos hecho trabajo para el Gobierno Federal sin cobro alguno. Tiene una percepción, con todo respeto, equivocada de las cosas”.

Agregó que hay una intencionalidad en lo que hizo referencia López Obrador y “es una narrativa confusa, pero con una intencionalidad”.

SEGUIR LEYENDO: