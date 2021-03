“El compromiso es con la Constitución”: jueces respondieron a AMLO tras acusarlos de “estar al servicio de particulares” y dar revés a su reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, 26FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en Palacio Nacional. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito dio su respuesta luego de que este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitara al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar el proceder de los jueces.

“En relación a expresiones que ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”, indicó la Asociación en un breve comunicado.

Luego de que empresas obtuvieran una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al Consejo de la Judicatura Federal investigar al jurista.

CIUDAD DE MÉXICO, 12MARZO2021

El Presidente sostuvo durante la conferencia de prensa matutina que hay magistrados desde el sexenio de Enrique Peña Nieto para proteger a las empresas particulares extranjeras, luego de que un juez frenara la aplicación de la Ley de Industria Eléctrica.

“Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, comentó el mandatario.

“Vamos a atender este asunto, ya les he dicho, incluso al gerente de Iberdrola le dije estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos, están excedidos, no estamos cancelando la Reforma Energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas, lo que más daña y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos. Vamos a estar defendiendo este punto”.

Vista general de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos (México). EFE/Luis Galicia/Archivo

Revés a la reforma eléctrica

Un juez federal ordenó, este jueves, la suspensión provisional de la reforma eléctrica impulsada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el mes de marzo pasado.

El Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México fue quien ordenó mantener suspendidas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, el cuál se publico el pasado nueve de marzo en el DOF.

El juez dijo que aunque el amparo fue solicitado por la empresa Parque Solar Orejana, una empresa participante en el mercado eléctrico mayorista, la suspensión debe tener efectos generales pues de lo contrario se daría una ventaja competitiva de la quejosa.

Además, dijo, podría ocasionar distorsiones en el mercado afectando a la competencia, además del desarrollo del sector.

Detractores como el panista Ricardo Anaya, han sido críticos con la reforma eléctrica Foto: (Captura de pantalla Youtube Ricardo Anaya)

“A pesar de que se solicitó solamente por una empresa que participa en el mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, señaló en el acuerdo el juez.

También señaló el juez en el acuerdo, que la suspensión tiene como finalidad asegurar la eficacia de una sentencia de amparo.

“La suspensión de los actos reclamados también tiene como finalidad asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, impidiendo que la ejecución de aquéllos se materialice de tal manera que se vuelva imposible, en caso de obtener una sentencia favorable, volver las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado”, dijo el juez.

Se informó que, en consecuencia, la suspensión de la reforma beneficiará tanto a la quejosa como al resto de los participantes del mercado eléctrico mayorista, además de los particulares que desarrollan actividades reguladas en el sector eléctrico o que están próximos a ingresar el ese sector, así como los que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica, antes de que fuera reformada.

