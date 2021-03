Denuncias de mujeres después de tiempo son por “fregar”: infame defensa de una senadora de Morena del caso Salgado Macedonio

Video: @michelleriveraa / Twitter.

La senadora de Morena, el partido en el gobierno, por el estado de Yucatán, Verónica Noemí Camino Farjat, se ha posicionado en el núcleo de la polémica en el tema del candidato de ese partido a la gubernatura Félix Salgado Macedonio, y las acusaciones de abuso sexual que tiene su contra.

Y es que la legisladora tal cual cuestionó a las mujeres que ahora denuncian violencia por parte del político, preguntándose ¿por qué no lo hicieron antes?. “Si él cometió una conducta delictiva tenemos que pedirle a las autoridades competentes que hagan lo suyo. Así como a las mujeres que fueron a denunciarlo, qué bueno que lo hicieron, pero eso pasó hace mucho tiempo, ¿por qué no se quejaron hace dos años?, ¿por qué no se quejaron el año pasado?, ¿por qué tenía que ser hasta ahorita?”.

Esas declaraciones la senadora las hizo en su participación, el pasado 10 de marzo, en un foro virtual organizado por la agrupación “Abogadas Violetas Yucatán”.

“También es parte de nosotras y ahora ya no hablo como senadora, no hablo como legisladora, hablo como mujer, una más de ustedes: lo que nos pase ahorita, lo tenemos que decir ahorita. Si lo decimos tres semanas, tres años después, nada más para querer ‘fregar’ a alguien, aún sea otra mujer, o aún sea un hombre, en esa práctica, créanme que lejos de llamar la atención o hacer algo, únicamente desvirtuamos nuestra propia causa”, señaló Verónica Camino.

Cabe señalar que, contrario a lo dicho por la senadora yucateca, al menos una de las denuncias de abuso sexual –suficiente como argumento de las mujeres en contra de Salgado Macedonio– fue hecha en diciembre de 2016 y ratificada en 2017. La acusación está plasmada en la carpeta de investigación 12030270100002020117.

La legisladora yucateca, quien a mediados de febrero se dio de baja del grupo parlamentario del Partido Verde (PVEM) para integrarse a Morena, se pronunció este 14 de marzo sobre su declaración. En un comunicado que difundió a través de su cuenta de Twitter enfatizó que su labor en el Congreso la ha dirigido en pro de los sectores más vulnerables, como son las mujeres, e insistió en que se se cometió un delito debe ser castigado.

Además se dijo consciente de que las denuncias por abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio datan al menos de hace cinco años, subrayando que lo que cuestiona es a aquellos que hasta ahora se pronuncian en contra del político. Pero esa aclaración resulta contradictoria al recordar que, en el propio video que se viralizó, ella cuestiona a las mujeres que acusan al candidato de Morena en Guerrero.

Y pese a las denuncias y las movilizaciones por parte de las mujeres mexicanas, la campaña de Félix Salgado Macedonio continúa en tierras guerrerenses y este domingo en un acto público realizado en Xaltianguis el candidato de Morena ofreció que, en caso de ganar la contienda, el 50 por ciento de los cargos a nivel estatal serán ocupados por mujeres.

“A partir de 2021, todos los gobiernos están obligados a cumplir con la paridad de género. Tanto a nivel nacional como internacional la mujer se ha empoderado, que ocupe secretarías transversales, pero con presupuesto, es un derecho que ellas se han ganado desde hace muchos años”, comentó en entrevista con el reportero Javier Trujillo, del periódico Milenio.

Basilia Castañeda, presunta víctima de Salgado Macedonio, pide protección internacional (Captura de pantalla)

Por su parte, Basilia Castañeda, presunta víctima de violación de Félix Salgado Macedonio, informó que ya no continuará la acción penal que tiene en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

A través de un comunicado, la presunta agraviada detalló que a pesar de que el abogado Javier Olea la represente pro bono (sin cobrarle), le resulta insostenible proseguir con el caso que recientemente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero declarara sin vigencia para ejercer acción penal.

Asimismo, aseguró que tanto la fiscalía de Guerrero como la Fiscalía General de la República (FGR) violentaron sus derechos como víctima y que, a pesar de que ella continúa afirmando que Salgado Macedonio la violó cuando era menor de edad, la actitud por parte de las autoridades la desalienta a continuar con el proceso de atraer justicia a su caso.





