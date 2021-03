Juez vinculó a proceso tres exfuncionarios de la SFP por la “Casa Blanca” de Peña Nieto

Los tres exfuncionarios sustituyeron el expediente de la "Casa Blanca" de Peña Nieto por una copia (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves 11 de marzo, un juez de control vinculó a proceso a tres exfuncionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca”, el cual se gestó durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Dicha acción legal se llevó a cabo después de que ex funcionarios señalaran que antes de que se entregara la SFP a la nueva administración, se sustituyó el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.

El comunicado oficial detalló que los tres señalados por el ejercicio ilícito de servicio público ocuparon los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Director General de Denuncias e Investigaciones y de Director General Adjunto de Investigaciones en la pasada gestión presidencial.

La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en 2019 por instrucción de Irma Eréndira Sandoval (Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en 2019 por instrucción de Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia federal, y se originó de una investigación iniciada en el Órgano Interno de Control, mismo que había presenciado irregularidades en el caso.

Una vez concluida la audiencia ante, la secretaria Sandoval Ballesteros informó que “esta noticia es un paso más para erradicar la impunidad, a través del cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales de garantizar una administración honesta, legal y ética”.

“En adelante, la Función Pública seguirá coadyuvando, como parte ofendida, en este asunto que continúa en etapa de investigación complementaria. Confiamos en que el trabajo de la Fiscalía en coordinación con esta Dependencia permitirá esclarecer la desaparición de este expediente de investigación, así como sancionar a quien haya sido responsable.”, se lee en la información emitida por la SFP.

El mismo día que Enrique Peña Nieto oficializó su romance con Angelica Rivera, fue constituido Grupo Higa (Foto: Jorge Núñez/EFE)

Caso de la “Casa Blanca”

El reportaje “La Casa blanca de Enrique Peña Nieto” fue originalmente difundido en noviembre de 2014 por el portal Aristegui Noticias de manera concertada con otros medios mexicanos (la revista Proceso y el periódico La Jornada) y con medios internacionales (The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, The Economist).

La investigación surgió luego de que, en una entrevista con la revista Hola, la entonces primera dama, Angélica Rivera, comentó las palabras que le decía a sus hijos: “Los Pinos nos será prestado sólo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje”.

Rivera se refería a la residencia de la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, dentro la Ciudad de México. La casa fue construida por Grupo Higa que supuestamente la vendió en 86 millones de pesos (USD 7 millones), para el entonces presidente y su familia.

La casa de Sierra Gorda 150 estaba resguardada, desde 2012, por el Estado Mayor Presidencial (Foto: Cuartoscuro)

Los periodistas construyeron líneas de tiempo y señalaron las coincidencias cronológicas de algunos eventos: por ejemplo, establecieron que el 13 de noviembre de 2008, un día después de que Enrique Peña Nieto hiciera pública su relación amorosa con Angélica Rivera, fue conformada la empresa que construiría la casa de la que se habló con Hola.

Después, con los datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, los reporteros pudieron establecer que la casa de Sierra Gorda 150 estaba resguardada, desde 2012, por el Estado Mayor Presidencial.

El reportaje desató un escándalo a nivel internacional, así como un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la entonces primera dama, conocida popularmente como: La Gaviota. Mediante un video, aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual adquirió con el dinero obtenido durante sus 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

