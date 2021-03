El precio de volverse viral: La Reinota pasó de devolver agresión a policías a esquivar ataques por su peso

Las mujeres suelen ser más afectadas por comentarios sobre sus cuerpos (Foto: Captura de pantalla de video TikTok/@jessbautista.mx)

La Reinota, quien se hizo de gran popularidad en redes sociales por lanzar de vuelta un artefacto, similar a una bomba de gas, a los policías que estaban resguardando en el “muro de la paz” de Palacio Nacional el pasado 8 de marzo, señaló que ha estado recibiendo muchos mensajes gordofóbicos.

A pesar de que muchas usuarias le han agradecido a Hellen “G”, también conocida como Lila Cizas, e incluso le han rendido homenaje a través de ilustraciones que enarbolan su valentía, muchos otros aprovecharon su sobrepeso para hacerle burlas y comentarios despectivos.

Ante ello, La Reinota ha dicho en un par de ocasiones que esas personas están siendo gordofóbicas, dándole más importancia a su aspecto físico que a otros aspectos.

Pidió que le dejen de mandar dietas (Foto: Twitter)

“No es mi cuerpo. Es la gordofobia y las ganas de andar comentando del cuerpo de los demás. No me manden dietas no frieguen”, denunció la Reinota a modo de burla.

Asimismo, pidió a quienes la apoyan a no caer en provocaciones e ignorar a quienes están criticándola por su complexión.

“Por cierto amixes, no se desgasten respondiéndole a las personas q siguen haciendo body shaming. Les agradezco, su mente es la q no está en paz, no la nuestra” [sic].

Tras ello cibernautas le respondieron que es bueno amarse a sí mismo pero se debe de cuidar la salud y por ende su peso, ya que la obesidad puede ocasionar varias enfermedades, no obstante, otros señalaron que las personas que le piden bajar de peso están mal.

Algunos le hicieron memes por su peso (Foto: Twitter)

“Se respeta que te ames a ti misma solo que también seamos responsables y difundamos buenos hábitos alimenticios a nuestros hijos para que no puedan llegar a tener problemas de salud”; “Bien gracioso que todos se creen nutriólogos cuando ven a alguien sin los estándares de belleza jaja”; “Híjole pues yo soy nutrióloga y te mando TODA MI ADMIRACIÓN, AMOR Y RESPETO por ser tan CHINGONA Y HEROICA. Nadie debe meterse con el cuerpo de nadie xq no sabe nada de su estilo de vida”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe apuntar que históricamente se ha dado gran importancia al físico, sin embargo, las mujeres frecuentemente suelen ser las más afectadas por no coincidir con los estándares de belleza.

“Esto hace que, ante la necesidad de controlar y moderar los apetitos y la poca legitimidad del hambre femenina, ésta se plantee como ‘continuamente construida como un problema en las culturas patriarcales (particularmente en tiempos en los que las relaciones de género se han convertido inestables) e interiorizado en la vergüenza de las mujeres sobre sus necesidades y apetitos’”, señala el texto Cuerpo, gordura y feminismo. La experiencia de mujeres feministas en la CAPV de la Universidad del País Vasco, de la especialista en estudios de género, Irati García.

La Reinota regresó artefacto a policías (Video: TikTok/@jessbautista.mx)

Apunta que en el ámbito cotidiano se ejerce una regulación física y social en las mujeres que conduce al autocontrol femenino y contención del impulso, lo cual iría con todo lo contrario que representa La Reinota tanto por lo corporal como su reacción ante el artefacto de emisión de gas.

“De desde hace algunas décadas ha surgido un movimiento muy vinculado al feminismo que pone el foco en la corporalidad como lugar de empoderamiento, siendo un ejemplo que puede visibilizar esa agencia desde el cuerpo. Este movimiento sitúa la corporalidad como motivo de la opresión que sufren las personas gordas por el hecho de serlo, a la vez que es común encontrar una visibilización del cuerpo como reivindicación en sí misma”, señala la especialista.

