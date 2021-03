Es profesor de la UNAM y justificó torturas y violencia contra las mujeres: así reaccionó la Máxima casa de Estudios

La UNAM separó al profesor de su grupo (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que el profesor Genaro Castro Flores fue separado del grupo al que enseñaba. Esto después de que los videos de él justificando la violencia de género se volvieran virales en redes sociales.

A través de un comunicado, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la universidad, dio a conocer su postura, la desaprobación de los comentarios y las acciones que tomaron en contra del profesor. La facultad agregó que se haría un acompañamiento legal a los estudiantes que así lo necesiten.

“La Facultad de Contaduría y Administración manifiesta su rechazo a los comentarios emitidos por el profesor Genaro Castro Flores y de los cuales se tuvo conocimiento por redes sociales la noche del 8 de marzo. Estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios. Como consecuencia de lo anterior y como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo y se brinda acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos”, informa el documento.

A través de un video publicado en TikTok y Twitter se escucha al profesor opinando sobre las marchas ocurridas el pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Genaro dijo que él mismo torturaría mujeres para que le dijeran quién les paga por marchar, y que no le importaría ir a la cárcel.

Genaro dijo que él mismo torturaría mujeres para que le dijeran quién les paga por marchar, y que no le importaría ir a la cárcel (Foto: Captura de pantalla)

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero ‘te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo’”, expresó.

El docente incluso afirmó que si las mujeres son asesinadas, debe ser por alguna razón justificada.

“Si mueren es por algo, no es porque digan que vamos a matar a diez mujeres ahorita. El que anda mal termina mal”, aseguró.

Tras viralizarse el video, internautas realizaron comentarios condenando las declaraciones del profesor, e incluso han pedido a la máxima casa de estudios destituirlo de sus funciones.

Un profesor realizó comentarios polémicos sobre el paro de mujeres el 9 de marzo (Foto: captura de pantalla / Twitter@feminoticias)

Numerosos profesores se exhibieron

Un profesor de Derecho de la Universidad Panamericana (UP) se viralizó en las redes sociales por el reclamo que hizo hacia la supuesta discriminación que sufren los hombres al no poder “ponerse briagos” el Día Internacional del Hombre (19 de noviembre).

Los comentarios del profesor tuvieron lugar el pasado 9 de marzo, mientras las alumnas de su clase Teoría General de las Obligaciones estaban realizando el paro nacional, también conocido como “Un día sin nosotras”. El licenciado aprovechó que solo había varones en su clase para realizar comentarios irónicos sobre la ausencia de las mujeres y preguntar cuándo se celebra el día de los hombres.

“¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta?, yo desconozco ¿Dónde está la equidad de eso? No estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel”, preguntó el profesor que se presume también es notario 162 de la Ciudad de México.

“¿Y nos van a dar chance ese día de faltar, ir a echar desmadre y vomitar, ponernos briagos?”, indaga y cuando le contestan negativamente, continúa: “¿Y entonces por qué pueden faltar? A mí me parece esto discriminatorio, nos están viendo como gatos de bajo pelaje”, cuestionó el abogado.

