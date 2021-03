Renunció el profesor de la Universidad Panamericana que desató la indignación por sus críticas al paro “Un Día Sin Nosotras”

Un profesor realizó comentarios polémicos sobre el paro de mujeres el 9 de marzo (Foto: captura de pantalla / Twitter@feminoticias)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una clase virtual de un profesor de Derecho de la Universidad Panamericana se viralizó en las redes sociales por los comentarios negativos que hizo al hablar sobre el movimiento feminista.

Días después, la institución privada emitió un comunicado para informar sobre la renuncia del docente, quien, según la institución, “reconoció su error”.

Los comentarios del profesor tuvieron lugar el pasado 9 de marzo, mientras las alumnas de su clase Teoría General de las Obligaciones estaban realizando el paro nacional, también conocido como “Un día sin nosotras”. El licenciado aprovechó que solo había varones en su clase para realizar comentarios irónicos sobre la ausencia de las mujeres y preguntar cuándo se celebra el día de los hombres.

“¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta?, yo desconozco ¿Dónde está la equidad de eso? No estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel”, preguntó el profesor que se presume también es notario 162 de la Ciudad de México.

“¿Y nos van a dar chance ese día de faltar, ir a echar desmadre y vomitar, ponernos briagos?”, indaga y cuando le contestan negativamente, continúa: “¿Y entonces por qué pueden faltar? A mí me parece esto discriminatorio, nos están viendo como gatos de bajo pelaje”, cuestionó el abogado.

Después de que se subiera el primer video, se compartió un segundo fragmento de la misma clase, donde el profesor se expresó con mayor efusividad y un lenguaje altisonante.

“Todas las pendejadas que puede decir uno cuando no hay compañeras, ¿por qué no hacemos clases nada más así? y que nos valga madre todo, ¿no? Yo soy de esa pinche idea, para que lo vayan promoviendo, si no, córtenle su pinche Internet”.

“No les pasen la tarea, para que no la hagan”, concluyó.

@UPMexico

Alumnas de la institución hicieron pública su desaprobación, y conforme fue pasando el tiempo más mujeres se unieron a los reclamos. También se etiquetaron las cuentas oficiales de la Universidad Panamericana, preguntando cuál era su postura y si tomarían cartas en el asunto.

“Una vez que tuvo verificativo la comparecencia del profesor, este reconoció su error y presentó su renuncia, que le fue aceptada de inmediato en reunión extraordinaria del Comité de Dirección de la Facultad, por tratarse de un hecho inaceptable”, informó la institución en un comunicado.

En el documento, firmado por el Comité de la Facultad de Derecho, se afirmó que esta última “reprobaba energéticamente” cualquier expresión o perjuicio de la dignidad de la mujer.

SEGUIR LEYENDO: