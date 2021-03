“Pésimo día para grabarme las piernas”: una mujer confrontó a su acosador en pleno 8M en Cancún

Mujer capta a su agresor en pleno 8M Video: Fb / Verónica Aranda

En pleno 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mientras se estaban llevando a cabo marchas y protestas en contra de la violencia de género en la mayoría de entidades de México, un hombre grabó las piernas de una mujer sin su consentimiento, en el transporte público, en Cancún, Quintana Roo.

Verónica, la mujer acosada, es funcionaria del municipio de Benito Juárez. A través de sus redes sociales, compartió los videos en los que muestra cómo el hombre que viajaba en el mismo camión que ella la grabó con un teléfono celular mientras “miraba por la venta”.

El agresor no se percató de que su celular tenía el flash encendido, por lo que la mujer se pudo dar cuenta de inmediato que estaba grabándola. Al no dejar de hacerlo, la funcionaria lo enfrentó y comenzó a reclamarle.

“No crea que no lo vi que me estaba grabando, muy mal día para grabarme las piernas, pésimo día para grabarme las piernas”, le gritó Verónica.

Al emitir el reclamo, el hombre comenzó a disculparse con ella.

”Es una falta administrativa. Yo vengo de parte de regidores, con mucho gusto paso el video a igualdad de género, ¿va? no se disculpe, no lo vuelva a hacer, no se meta con otra mujer, menos con una niña”, le dijo la mujer.

“Hoy 8 de marzo me acosaron en el autobús Ruta 17. Leve recordatorio de por qué marchamos, destruimos. Me atreví a confrontarlo. Estaba temblando, pero pude”, expresó en su perfil de Facebook.

”Grité de rabia, me puse a llorar y me retiré. Me di cuenta de que nos faltan protocolos, pues aquí en Cancún, lo que hizo ese señor, el típico ‘arrimón’, el manoseo, es una falta administrativa y es motivo de arresto por parte de la autoridad cívica municipal”, agregó.

(Foto: Fb Verónica Aranda)

Dos días después, recordó a través de la misma red social lo ocurrido y adjuntó una fotografía con la leyenda “Quiero sentirme segura, no valiente”. Narró que con nervios y voz temblorosa no dudó en confrontar a su agresor.

Argumentó que de acuerdo con la fracción II del artículo 534 del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez (Cancun) se configura como falta administrativa el acoso callejero, como falta a la conducta cívica, por lo que el hombre definitivamente hubiera sido sancionado.

No obstante, Verónica lamentó que no pudo tomarle foto a su rostro, mismo que estaba cubierto por el cubrebocas, ni tampoco pudo tomarle sus datos y mucho menos hacer que borrara el video.

“Ni el chofer ni nadie intervinieron para hacerlo en mi lugar: me vi completamente indefensa”, escribió.

Finalizó su publicación asegurando que es necesaria la capacitación de operadores de los servicios públicos de transporte urbano para atender a las víctimas, “para que actúen de manera pronta y eficiente, para consignar a los responsables a las autoridades y así obtener justicia”.

Asimismo, invitó a otras mujeres para que se defiendan de sus agresores, alcen la voz y pidan ayuda a las autoridades. “No le regalen su silencio al agresor”.

