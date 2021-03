De autodefensa a candidato: quién es Hipólito Mora, aspirante a la gubernatura de Michoacán por el PES

Hipólito Mora Chávez, ex líder de los grupos de autodefensas de Michoacán, cambió las armas por la “lucha pacífica”. Este jueves se registró como candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Encuentro Social (PES).

El ex combatiente se presentó ante las autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para oficializar su candidatura, acompañado por Hugo Éric Flores Cervantes, dirigente nacional del PES, y Eder de Jesús López García, líder estatal del partido.

Ya en conferencia, Mora Chávez señaló que su principal objetivo como gobernador sería mejorar la seguridad pública en los 113 municipios de la entidad, una de las más azotadas por el crimen organizado.

El candidato de 65 años agregó que ya ha demostrado muchas veces quién es y de qué está hecho, por lo que ahora quiere demostrarlo por la vía política.

No me voy a poder se rodillas no le voy a dar la espalda a nadie. No soy traicionero ni mentiroso, no me van a hacer nada quienes no quieren el cambio. Seguiré alzando la voz