Tundieron en redes a Yalitza Aparicio por tuits del 8M y candidatura de su hermana con el PRI

Yalitza le pidió al presidente que tomara accionara contra la violencia de género (Foto: Instagram @ger.parra)

La actriz Yalitza Aparicio se vio envuelta en polémica tras realizar una publicación el pasado 8 de marzo, en la que demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar acciones a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“97% de los feminicidios quedan impunes. Mi estimado señor presidente @lopezobrador_ eso debe cambiar. Las mujeres no podemos seguir sintiéndonos inseguras. #LibresDeViolencia #SomosUnaVoz #8M”, escribió en un tuit, que a su vez citaba la carta que Julieta Venegas escribió al mandatario mexicano, en donde exigía que se protegiera a las mujeres en vez de Palacio Nacional.

No obstante la lluvia de críticas hacia Yalitza no tardaron en aparecer, pues los internautas consideraron incongruente que se posicionara en contra del presidente, cuando su hermana Edith Aparicio Martínez, recientemente fue postulada a una diputación federal en Oaxaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Yalitza Aparicio se lanza contra el presidente @lopezorador_ “Casualmente le dan una diputación federal a su hermana en Oaxaca por parte del PRI” les digo que en la política, no hay casualidades, ¡hay causalidades!

En este sentido, otros usuarios de Twitter también destacaron que la postura de Yalitza podría tener algún fin partidista que estuviera ligado con la derecha mexicana y que “se estaba colgando” de celebridades que desde antes se habían posicionado críticamente ante el actual gobierno federal. No obstante, algunos otros defendieron a la protagonista de Roma.

Usuarios de Twitter también destacaron que la postura de Yalitza podría tener algún fin partidista que estuviera ligado con la derecha mexicana (Foto: Twitter @YaliztaAparicio)

“También otra crítica a algo que he estado leyendo: los artistas que andan promoviendo esta carta sí se han pronunciado antes cada que sucede una tragedia. Ahí sí puedo asegurar que no se están colgando, sí han usado sus voces y plataforma para hablar sobre todo eso. Hubiera sido Thalía, okay, ahí sí les compro lo de ‘se está colgando de un movimiento’, pero Mon, Diego y Gael (que nomás aclaro, no son santos de mi devoción), Yalitza y demás sí han hablado antes”, remarcó una usuaria a favor de Yalitza.

Cabe recordar que Edith Aparicio Martínez, hermana de la nominada al Oscar, fue registrada como candidata a diputada federal por el distrito de Tlaxiaco, una ciudad ubicada al noreste del estado de Oaxaca, por la coalición “Va por México”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), PRI y Partido de la Revolución Democrático (PRD).

Eduardo Rojas Zavaleta, líder estatal del PRI, dijo que la propuesta fue impulsada por su instituto político y, con esta alternativa se busca ser competitivos en las próximas elecciones, en el mes de junio, para vencer a Morena en las urnas. Además, ahondó que esperan lograr el anhelado equilibro de fuerza política que se requiere en México para que se pueda consolidar la democracia.

Yalitza Aparicio fue elegida para "Roma" porque su hermana le insistió en hacer el casting (Foto: Facebook Luna Edith Aparicio)

“Estamos buscando candidatos ciudadanos y Edith Aparicio es una digna representante ciudadana, porque ha trabajado por su gente en diferentes trincheras y es la candidata idónea para representar nuestra coalición”, mencionó.

También apuntó que la alianza “Va por México”, tiene como finalidad construir un nuevo México, en donde sociedad civil y ciudadanos puedan sumarse al proyecto de reconstrucción de tejido político. Dijo que su deber no es invitar a postularse a a político que sean reconocidos, “sino dar oportunidad a la sociedad civil y a los ciudadanos para que se sumen a esta gran lucha”.

Rojas Zavaleta informó que la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, definió las candidaturas para los 10 distritos electorales, y para cumplir con la cuota de género, incluye a Aparicio Martínez, quien aceptó contender en el actual proceso electoral.

