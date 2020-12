“Estoy acostumbrado a mucho más”: Alfredo Adame desdeñó el sueldo de Diputado y llamó “perversa” a Laura Zapata

Alfredo Adame se le fue a la yugular a Laura Zapata con sus comentarios (Foto: Especial)

Tras darse a conocer que Alfredo Adame se encuentra incursionando nuevamente en la política, -compitió en las elecciones de 2018 por la alcaldía de Tlalpan por el Partido Verde Ecologista de México- ahora va de la mano del Partido de Redes Progresistas (RSP) capitalino, donde funge como coordinador distrital de la alcaldía Tlalpan, y al parecer será candidato en esa demarcación para el 5 de junio de 2021. Además, el actor también se ha declarado con el interés de ocupar una curul en San Lázaro como diputado, intención que no ha dejado de sorprender a más de uno.

Su labor como miembro del RSP tiene como asignación encabezar las líneas de trabajo del nuevo partido, así como la reactivación de la militancia en el grupo político dirigido por Fernando González Sánchez a nivel nacional.

Ante esta noticia, en días pasados la actriz Laura Zapata aseguró que Adame no busca incursionar en la política para beneficiar a los ciudadanos sino por el afán de enriquecerse. Así lo dijo:

“Hay personas que buscan no el bien común, me lo acabas de decir (al escuchar el nombre de Adame). O sea, ¡que se preparen realmente!, no que digan ‘por aquí hay un huequito por aquí me cuelgo’, que realmente se preparen, que trabajen por un gremio, que trabajen por un país, que trabajen por un ideal, no, que se dejen usar, para usar” , expresó en el programa Sale el sol.

Laura Zapata llamó a conocer a los actores políticos y a conocer su trayectoria y preparación (Foto: Cuartoscuro)

La intérprete consideró que no es justo que sus compañeros del gremio actoral utilicen el ramo político para sus fines personales: “Esta manera de me dejo usar porque yo soy una persona pública, para yo también usar y estar en donde… no sé, donde puedo subir de escalafón, de dónde puedo agarrar dinero, donde puedo algo. Hay que conocer también las historias de las personas y ver también qué han hecho, y ya solamente viéndolas y conociéndolas, sabes cual es su interés

Ante estas duras declaraciones en su contra, ahora Alfredo Adame no se quedó callado y arremetió contra la actriz, conocida principalmente por sus roles de villana: “Yo soy su enemigo porque la exhibí como lo que es: una mujer perversa y malvada. Le quiero decir una cosa: yo no tengo ninguna necesidad; tengo 62 años de edad, mi vida sentimental está solucionada, mi vida económica está solucionada, mi salud, mi inteligencia, mis facultades mentales están solucionadas. Entonces, no sé esta tontita de dónde saca que me metí a la política, porque ya fui candidato a alcalde y la gané, y me la robaron” , expresó para el programa De primera mano.

El actor dio a conocer que percibe una cantidad de notable por su trabajo (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Posteriormente, Alfredo presumió su estilo de vida: “Tengo 4 empresas, tengo contratos, vivo en una casa de 2 millones de dólares, tengo mi dinero y tengo trabajo. Además, ir a la política no te da dinero. ¿Sabes cuánto gana un diputado federal? 74 mil pesos es el sueldo; yo nunca ha estado acostumbrado a ese sueldo, estoy acostumbrado a mucho más. No sé de dónde, esta tontita, a la que ya le he dado 50 lecciones de todo, pueda hacer tan temeraria aseveración, de que voy por dinero”, concluyó sacado de sus casillas.

Y es que anteriormente el actor declaró que busca hacer carrera política para pronto lanzarse como diputado, además aseguró estar preparado para ello:

“Una carrera política en la que estoy muy interesado, sobre todo para no favorecer a toda esa clase política corrupta que lo único que hace es reciclarse y nunca piensan en los ciudadanos”, comentó. El polémico actor mencionó que considera que tiene las características necesarias para postularse a un puesto político. “Tengo el temple, tengo las destrezas, las habilidades y los conocimientos para lograr algo muy bueno”.

