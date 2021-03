SAT: qué día de marzo se debe de presentar la declaración de impuestos

La declaración de impuestos se debe de realizar para evitar problemas con el fisco. (Foto: Reuters)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó cuál es la fecha límite para realizar la declaración anual de impuestos, correspondiente al 2020, pues cada año se debe realizar el mismo proceso.

Es importante detallar que, el no pagar impuestos o no realizar declaraciones en el periodo ideal, ya sea por falta de interés o simplemente por no saber hacerlo, podría acarrear problemas con el fisco y consecuencias por el incumplimiento en un corto plazo.

De acuerdo con el SAT, omitir pagos mensuales o de impuestos en plazos establecidos, provocará también el pago de recargos.

Por ello, debemos conocer cuándo se realiza la declaración anual correspondiente al año pasado, tanto para personas morales como físicas.

¿Qué es una persona moral?

Se trata de un conjunto de personas que forman una sociedad para cumplir con sus obligaciones como empresa. No tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal como en el caso de una persona física).

De ese modo, el fisco dio como día límite para realizar su declaración hasta el 31 de marzo del presente año.

¿Qué es una persona física?

Se refiere a cualquier persona que realiza alguna actividad económica como: vendedor, comerciante, empleado, profesionista, entre otros, el cual tiene derechos y obligaciones.

En este caso, el lapso de tiempo se prolongará hasta el próximo mes, pues podrán hacer su declaración hasta el 30 de abril de 2021.

La buena noticias es que este proceso se puede ejecutar a través de internet, solo deberá seguir algunas indicaciones desde su computadora.

¿Cómo hacer la declaración anual por internet?

*Ingrese a la siguiente página. Aquí.

*Deberá anotar su RFC y contraseña.

*Llene los datos que le solicitan.

*También se deberá anotar el tipo de declaración, así como el periodo seleccionado y una lista de obligaciones fiscales.

*Al enviar la declaración responderán con un acuse de recibo.

¿Cuáles son los requisitos?

*Contar con la información de los montos de ingresos, deducciones, coeficiente de utilidad, impuestos retenidos, pagos provisionales entre otros.

*Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica.

*Para ingresar a la declaración deberás contar con tu RFC, contraseña o e.firma.

Es importante destacar que la deducción de impuestos es un tema importante que los usuarios deberán considerar al realizar la declaración anual, pues el contribuyente tiene derecho a disminuir sus gastos y también se pueden aplicar los de la pareja.

Los gastos deducibles pueden ser aplicados por el cónyuge, concubina o concubino, ya que se podrá pedir la emisión de una factura a nombre de la esposa o pareja, aunque los pagos los hayan realizado otros familiares.

Además del cónyuge, también se podrán validar gastos de la madre, padre, abuelas, abuelos, hijas, hijos, nietas y nietos.

¿Cómo conseguirlo? Para deducir los gastos el SAT recomendó pagar con medios electrónicos y solicitar una factura a nombre de la pareja.

