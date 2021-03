Profeco alertó de un nuevo sistema de robo en gasolineras: se sofistican para no vender litros de a litro

El nuevo "rastrillo" se descubrió en una gasolinera de Huetamo, Michoacán (Foto: Cuartoscuro)

La estafa de gasolineras a los automovilistas no es nueva, aunque los métodos que utilizan los concesionarios para no vender “litros de a litro” cada vez son más sofisticados, con el fin de que sus clientes no se percaten del robo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó este martes a través de un comunicado la existencia de un nuevo sistema que permite controlar a distancia el flujo del combustible de las máquinas despachadoras.

Este nuevo tipo de “rastrillo” se esconde al interior de la bomba de gasolina para alterar los litros y se activa mediante un control remoto a distancia para que el conductor no note nada sospechoso en el despachador o lugar.

Un surtidor de combustible, también conocida como maquina despachadora de gasolina (Foto: EFE)

Incluso, Ricardo Sheffield, todavía titular de la Profeco, informó que este dispositivo electrónico se encontró en la gasolinera con número de permiso PL/13591/EXP/ES/2016 (Grupo Gasolinero Tierra Caliente, S.A de C.V), ubicada en Huetamo, estado de Michoacán. Así lo detalló el funcionario este 8 de marzo, durante el reporte semanal de “Quién es Quién en el Precio de los Combustibles”, y antes de confirmar que dejará la Profeco para contender por la alcaldía de León, Guanajuato.

Descubrimos en una gasolinera en Huetamo, Michoacán, el primer ‘rastrillo’ versión siglo 21, 2021. Este ‘rastrillo’ no lo habíamos encontrado antes, habíamos escuchado que existía. Es un ‘rastrillo’ que permite que cualquier persona pueda controlar el flujo de la bomba y alterarlo a distancia [...] Puede estar la persona en Tijuana y la gasolinera en Mérida, y poder alterar lo que da de gasolina

“Ya no es el ‘rastrillo’ que enseñábamos antes: un parche en la tarjeta madre, ya es algo mucho más sofisticado, que estaremos combatiendo como nunca. Este trabajo va a continuar”, agregó.

Ricardo Sheffield, vive sus últimos momentos como titular de la Profeco, pues contendrá por la alcaldía de León, Guanajuato (Foto: Twitter/Profeco)

Y es que en junio de 2019, el procurador anunció por primera vez la existencia de este sistema, mediante un dispositivo adherido a la tarjeta madre con el que se podía controlar el despacho de combustible. En aquel momento, Sheffield estimó que hasta el 8% de las estaciones podía contar con este sistema; es decir, una de cada 12.

Por ello, adelantó que se buscarán realizar reformas a la ley para que a quien se le encuentre un “rastrillo” pierda la concesión de manera automática, a la par que a quienes incurran en tres faltas consecutivas dentro del periodo de revisión.

Tan solo la semana pasada, se atendieron 222 quejas en la aplicación “Litroxlitro”, de las cuales se hicieron 178 visitas a los establecimientos y en 11 encontraron irregularidades, con 25 bombas inmovilizadas.

Asimismo, dio a conocer las siete estaciones de servicio que en la última semana se negaron a ser verificadas: cinco son de Mérida, una de Tlaxcala y otra de Guanajuato.

En el último operativo se encontraron 11 establecimientos con irregularidades de este tipo (Foto: Cuartoscuro)

- María Soledad Cuenca Merlo, Carretera. Altzayanca – Huamantla S/N. esquina 7 Pte., Altzayanca, Tlaxcala.

- Cristina Rico, Carretera Estatal Villagrán- Juventino Rosas Km. 1.56 S/C, Villagrán, Guanajuato.

- Estación de Servicio JP Segundo, Tablaje No. 50235 (Carretera Mérida – Campeche), Santa Cruz, Mérida, Yucatán.

- Autoservicio Yucatán, Circuito Colonias No. 101, Mérida, Yucatán.

- PetroMérida, 50 x 143 No. 1018, Cinco Colonias, Mérida, Yucatán.

- PetroMérida, Calle 12 No. 315 y 317 por 35 y 37, Melchor Ocampo, Mérida, Yucatán.

- Servicios Ecológicos Chichén Itzá, Calle 31 No. 836 y 838, Fraccionamiento Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán.

Redco, Chevron y Fullgas fueron las marcas que registraron un mayor costo por litro de combustible (Foto: Reuters)

“En Mérida vamos a investigar más a fondo, porque pareciera que se están poniendo de acuerdo para impedir la acción de la Profeco”; comentó Sheffield Padilla al adelantar que se hará una nueva visita a estas estaciones acompañados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional (GN).

Al referirse a los precios promedio del combustible, Sheffield señaló que las marcas con los más altos fueron Redco, Chevron y Fullgas; mientras que los precios más bajos fueron de G500, Exxon Mobil y Orsan.

