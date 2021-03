“No es que el cuerpo sea malo, así nos lo hicieron creer”: Jimmy Mochilera, la tik toker que acompaña a las mujeres desde el amor propio

Jimmy decidió publicar un audiovisual como un gesto de amor propio hacia su cuerpo, sin embargo, empezó a recibir muchos comentarios negativos (Foto: IG @Jimmymochilera)

Entre una revisión rutinaria a los archivos pasados del celular y algunas fotos olvidadas, de pronto apareció el impacto en forma de video. Jimmy Padilla sabía que era de sus últimas vacaciones en la playa y que su amiga se lo tomó sin darse cuenta; pero la revelación de ver por primera vez su cuerpo completo, sin poses o arreglos, le generó un rechazo a sí misma.

A partir de varias experiencias y trabajo personal, Jimmy Mochilera -usuario que la identifica en sus redes sociales- es una mujer que se dedica a hacer contenido en Tik Tok desde la perspectiva del body positive, movimiento que busca reconocer las capacidades de los cuerpos, más allá de sus respectivas dimensiones.

“Siento que a mí me gusta porque es ver lo funcional que puede ser tu cuerpo y a partir de ahí tener una reconciliación con el mismo. Y no es porque tu cuerpo tenga algo de malo, sino que durante mucho tiempo nos estuvieron repitiendo que sí había algo de malo”, dijo para Infobae.

De acuerdo con el estudio “What a Women Want” aplicado por la agencia de consultoría Kantar, en un grupo de 500 mexicanos entre mujeres y hombres mayores a 18 años, se descubrió que para el 27% de las entrevistadas, sentirse cómodas, libres para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, representaba el principal factor en su autoestima, en comparación con el 23% de los hombres.

Jimmy Mochilera se dedica a hacer contenido en Tik Tok desde la perspectiva del body positive (Foto: Danish Siddigui/Reuters)

Asimismo, se representaron grandes diferencias en la forma en que los sexos perciben sus niveles de autoestima. Pues el 57% de los hombres la calificó arriba del promedio mientras que sólo el 43% de las mujeres lo consideró de esta manera.

“El cuerpo es hermoso y aunque entiendo que a veces dudemos de él por todos los referentes que tenemos sobre la belleza en el exterior, no me agradan que se sigan cuestionando estas cosas, tanto tu cuerpo como el mío es maravilloso porque te permite caminar, abrazar, amar, sentir, Para mí eso es más que suficiente”, mencionó Jimmy para sus casi 40 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok.

El amor propio como proceso de sanación

Las tendencias en la red social de Tik Tok son variadas, no obstante, algunas de las favoritas para los creadores de contenido y los usuarios, son aquellas en las que se bailan coreografías virales. Fue en una de estas canciones que estaban de moda, cuando Jimmy decidió hacer el video que sería el parteaguas, no sólo del crecimiento exponencial que tendría después su cuenta, sino del proceso para aceptar su cuerpo.

“El momento exacto en que comienzo a hablar de esto (body positive) en Tik Tok es cuando hago mi primer video de un trend de baile y en ese momento yo no estaba depilada. Tenía un vestido y en ningún momento pensé: ‘voy a depilarme y hago este video’, porque tenía que alzar los brazos, simplemente decidí subirlo porque antes tenía un issue con que mis brazos fueran demasiado flácidos y gordos”, destacó la mujer.

Mujeres comenzaron a seguirla y así comenzó un acompañamiento entre todas (Foto: IG @Jimmymochilera)

Jimmy decidió publicar el audiovisual como un gesto de amor propio hacia su cuerpo, sin embargo, empezó a recibir muchos comentarios negativos sobre el aspecto de sus brazos y sus axilas sin depilar.

Tras esto, la tik toker llegó a su límite y no sólo decidió dejar de darle importancia a lo que otras personas pensaran sobre como se veía, sino que comenzó a hablar más sobre el tema en sus redes sociales, para “comenzar a sanar en conjunto” con sus espectadoras.

“Empecé a hacer estos videos y muchas chicas me empezaron a escribir para decirme que habían pasado por lo mismo. Inseguridades sobre su cuerpo, que no se sentían conformes con el mismo y a mí me entra un sentimiento de injusticia, porque no es posible que las mujeres estemos interseccionadas por esto”, recordó Jimmy Padilla.

Los estereotipos sexistas que se han gestado y reproducido a lo largo de los años, aunado a las empresas que buscan estilizar los cuerpos o los filtros en redes sociales, son sólo algunas cosas que las mujeres deben enfrentar constantemente, pues de una u otra manera, todos estos estímulos externos llegan a incidir en su percepción corporal y la relación consigo mismas.

“Porque no estamos satisfechas con nuestro cuerpo, porque nos hacen dudar de él. Por eso empecé a crear este contenido, para acompañarme y acompañar a aquellas que están en una lugar donde yo mucho tiempo me posicioné”, concluyó la joven.

