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Mexicana inaugura ruta AIFA-Acapulco con tres frecuencias semanales y refuerza conectividad turística

Esta nueva ruta es parte de su estrategia de expansión nacional durante este año

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Mexicana inaugura ruta AIFA-Acapulco (REUTERS/Henry Romero)
Mexicana inaugura ruta AIFA-Acapulco (REUTERS/Henry Romero)

La aerolínea Mexicana de Aviación informó la apertura de una nueva ruta que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el puerto de Acapulco, Guerrero, fortaleciendo la conectividad aérea entre el centro del país y uno de los destinos turísticos más importantes de México.

A través de un comunicado oficial emitido este 4 de junio, la empresa detalló que la nueva conexión comenzará operaciones el próximo 6 de junio de 2026 y formará parte de su plan de expansión nacional, con el objetivo de ampliar su presencia en diferentes regiones del país y ofrecer más alternativas de movilidad a los pasajeros.

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Nueva conexión entre el AIFA y Acapulco

Mexicana de Aviación aplica su plan de expansión nacional con la apertura de esta nueva ruta (REUTERS/Luis Cortes
Mexicana de Aviación aplica su plan de expansión nacional con la apertura de esta nueva ruta (REUTERS/Luis Cortes

La incorporación de Acapulco a la red de destinos de Mexicana representa un paso importante en la estrategia de crecimiento de la aerolínea estatal, que busca incrementar las opciones de transporte aéreo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia destinos turísticos y de relevancia económica.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, esta nueva ruta permitirá acercar a más viajeros al puerto guerrerense, uno de los principales motores turísticos del país, además de fortalecer la conectividad entre la zona metropolitana del Valle de México y la costa del Pacífico mexicano.

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Mexicana destacó que esta operación responde a su compromiso de facilitar la movilidad de las y los mexicanos mediante servicios accesibles y conexiones directas que impulsen el desarrollo regional.

Horarios y frecuencia de vuelos

Frecuencia de vuelo AIFA-Acapulco Mexicana de Aviación
Frecuencia de vuelo AIFA-Acapulco de Mexicana de Aviación (especial)

La nueva ruta AIFA-Acapulco-AIFA contará con tres frecuencias semanales distribuidas entre jueves, viernes y domingo.

Los vuelos programados para jueves y viernes operarán con salida desde el AIFA a las 16:00 horas y llegada a Acapulco a las 17:00 horas. El vuelo de regreso partirá de Acapulco a las 17:40 horas para aterrizar en el AIFA a las 18:40 horas.

En tanto, los vuelos dominicales tendrán salida desde el AIFA a las 20:00 horas y llegada al puerto a las 21:00 horas. El regreso desde Acapulco será a las 21:40 horas, con arribo al aeropuerto ubicado en Santa Lucía a las 22:40 horas.

La aerolínea precisó que los horarios fueron diseñados para ofrecer opciones convenientes tanto para turistas como para viajeros de negocios que requieran desplazarse entre ambas ciudades.

Parte del plan de expansión de Mexicana

La apertura de esta nueva ruta forma parte de las acciones contempladas por Mexicana para consolidar su crecimiento durante 2026. Desde su relanzamiento, la empresa ha buscado ampliar progresivamente su cobertura aérea mediante la incorporación de nuevos destinos nacionales.

Con la llegada de Acapulco a su red de operaciones, la compañía fortalece su presencia en el sector turístico, al conectar uno de los principales polos vacacionales del país con una de las terminales aéreas estratégicas del centro de México.

La aerolínea señaló que esta expansión también contribuye a impulsar la actividad económica y turística en las regiones donde opera, facilitando el traslado de visitantes y generando nuevas oportunidades de conectividad.

¿Dónde comprar los boletos?

Conferencia matutina
Mexicana de Aviación

Los boletos para la nueva ruta ya pueden adquirirse a través de sus canales oficiales de venta, entre ellos su sitio web, el centro de atención telefónica y la aplicación móvil de la aerolínea.

La empresa invitó a los usuarios interesados en viajar entre el AIFA y Acapulco a consultar disponibilidad, tarifas y promociones mediante sus plataformas oficiales.

Con esta nueva conexión, Mexicana reafirma su objetivo de fortalecer la integración aérea del país y ampliar las alternativas de transporte para los pasajeros, al tiempo que impulsa el desarrollo turístico y económico de destinos estratégicos como Acapulco.

La compañía concluyó que la incorporación de esta ruta representa un nuevo paso en su misión de conectar a México con más destinos dentro del territorio nacional, acercando oportunidades de viaje a un mayor número de personas.

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