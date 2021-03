“Veremos si luchas por la igualdad entre mujeres y hombres”: Fernández Noroña arremetió contra una senadora que criticó el “muro de paz” de AMLO

Fernández Noroña arremetió contra la senadora por criticar a AMLO(Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra la senadora Kenia López Rabadán que criticaba la actual administración, dirigida por Andrés Manuel López Obrador, luego de que se colocara un “muro de paz” a las afueras de Palacio Nacional.

El “muro de la paz” se refiere a las vallas metálicas de tres metros de altura que se colocaron a las afueras del inmueble ejecutivo. El objetivo era evitar que el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se dañen las paredes del lugar.

Luego del anuncio del nombre, hecho por parte de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, la senadora Kenia López escribió en su cuenta de Twitter: “Dice que es ‘un muro de paz’ El gobierno que crea: ‘la falta de vacunas del amor’, ‘el desempleo de la fraternidad’, ‘la carencia de medicinas del cariño’, ‘la inseguridad y los feminicidios de afecto’ Así de ilógico López Obrador y su comparsa...”

El pasado 6 de marzo, un grupo de mujeres acudió al llamado “muro de paz” y lo intervino escribiendo nombres de víctimas de la violencia de género en México. (Foto: Cuartoscuro)

La publicación desató la indignación del diputado, quien citó el tweet para responder:

Cuando votes en favor de la interrupción legal del embarazo, veremos si en verdad luchas por la igualdad entre mujeres y hombres.

López Rabadán ha mostrado su apoyo a las mujeres mexicanas y criticó fuertemente que el gobierno pusiera vallas a las afueras de Palacio Nacional para evitar su paso.

No cuida la vida de las mujeres, no compra vacunas para las mujeres, no envía presupuestos para mujeres. Pero el macho cuida las paredes de su palacio. López Obrador se irá pero la historia lo recordará como el presidente que levantó un MURO para no ver ni oír a las mujeres

Otro de los comentarios sobre el muro fue “¡Nada, nada, nada va a detener la lucha de las Mujeres! (...) la verdad será escrita, exigida y hasta gritada”, exclamó.

El pasado 6 de marzo, un grupo de mujeres acudió al llamado “muro de paz” y lo intervino escribiendo nombres de víctimas de la violencia de género en México. La colectiva feminista “Brujas del Mar”.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo”, agregó. (Foto: Cuartoscuro)

“No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten. Intervención de las compañeras de CDMX en el muro que rodea el Palacio Nacional, enlistando los nombres de las víctimas de feminicidio en el país”, dijeron.

Contrario a las críticas que ha recibido. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la valla “no es por miedo” a las mujeres feministas, si no para evitar confrontaciones y daños en los monumentos.

“En la Ciudad de México pusieron una valla porque habrá una manifestación de mujeres. Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos, de ningún bando”, dijo.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo”, agregó.

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la mujer, pero, en México, un lugar donde asesinan hasta 10 mujeres cada 24 horas, la fecha no se celebra, se usa para salir a las calles a exigir justicia por las que no están y seguridad para las que siguen con vida.

