“Seríamos cómplices”: sin devolución del dinero no hay acuerdo, sugiere AMLO sobre Rosario Robles

Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador (Foto: Archivo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en el caso de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y quien se encuentra presa desde hace más de un año en el penal de Santa Martha Acatitla; deberá realizar una reparación del daño para poder obtener su libertad.

Al ser cuestionado por un reportero sobre el caso, durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el tema lo ve la Fiscalía, pero la reparación del daño es necesario, ya que dijo, de lo contrario “seríamos cómplices” de la corrupción que imperó en los sexenios anteriores.

“Eso lo ve la Fiscalía. Sí, como regla nosotros planteamos que en donde se demuestre que hubo corrupción, tiene que haber reparación del daño. Nosotros pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, que se consiga lo más que se pueda”, señaló.

“Claro, con transparencia y legalidad porque esto que quería hacer una empresa extranjera que denunció sobornos de funcionarios de Pemex, incluso de tiempos en que nosotros estamos en el gobierno, declaró esto en EEUU y allá se arregló, pagó una multa y viene con nosotros y dice: ‘queremos reparar el daño, 30 millones de dólares pero no podemos dar a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos. Pues así no se puede porque sería una complicidad, estaríamos nosotros de tapadera. Ahora si que te doy 30 millones de dólares y no te doy a conocer los funcionarios que recibieron el sobornos”, apuntó.

Información en desarrollo...