El Senado aprobó en lo general la polémica reforma a la industria eléctrica de AMLO; se discuten las reservas

La reforma fue criticada porque incrementaría los costos de la luz para los usuarios y tendría graves consecuencias para el ambiente (Foto: Cuartoscuro)

El Senado aprobó este martes, en lo general, la reforma a la industria eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apenas unas horas después de darle el visto bueno “fast track” en comisiones y bajo acusaciones de un “albazo legislativo” por parte de la oposición, debido a un proceso acelerado para impulsar la iniciativa preferente a pesar de los duros cuestionamientos de expertos e involucrados en el sector.

Morena, el partido de la mayoría, y sus aliados legislativos, impuso su amplia mayoría en el Senado para pasar la reforma con 68 votos a favor. El bloque opositor, encabezado por el PAN (Partido Acción Nacional), al que se sumó el Partido Verde, usual socio del oficialismo, votó con 58 votos contra.

Ahora, la discusión seguirá en la Cámara Alta durante las próximas horas, ya que la oposición reservó la gran parte de la propuesta presidencial para modificarla, aunque no tiene los votos necesarios, en un intento de retrasar la aprobación de lo que consideraron una reforma “anticonstitucional”.

Ahora, se discuten las 46 reservas realizadas en el Senado, incluidas 15 de Morena Daniel Becerril/ Reuters)

Incluso Morena realizó 15 reservas a la reforma, las que acumuladas son 46, incluidas todas las que el bloque opositor enlistó de forma oficial. La propuesta de López Obrador propone fortalecer a la empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de privados y energías limpias.

“Hoy es un día histórico porque habremos de recuperar el control de la generación y distribución de la energía eléctrica para devolverle al pueblo mexicano lo que de manera cínica y cobarde, gobiernos anteriores le robaron”, festejó Geovanna Bañuelos, del PT (Partido del Trabajo), aliado de Morena.

Es momento de enmendar los errores del pasado y garantizar nuestro futuro. Y solo existe una forma para cumplir con esta garantía y esa es retomando la rectoría del Estado

Sin embargo, el bloque de partidos opositores, además de expresar su absoluto rechazo, advirtió que irán “hasta las últimas consecuencias”, mensaje que reiteraron Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional( PRI), PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El bloque de oposición adelantó que, cuando quede completada su aprobación, será impugnada ante la Suprema Corte (Foto: Cortesía Bloque Opositor)

“Le digo a cada persona que hoy nos escucha que le cobra la factura a cada voto a favor, porque hoy tiene nombre y apellido en una iniciativa eléctrica que han querido pasar en madruguete, en albazo, sin discusión, sin diálogo alguno y en estas últimas consecuencias está la acción de inconstitucionalidad”, añadió, en referencia a la impugnación ante la Suprema Corte.

Y es que Morena, el partido de López Obrador, decidió apresurar los plazos a pesar de que había acordado con el bloque opositor para el desahogo de la iniciativa. Este lunes, se esperaba que las comisiones unidas de Energía, Estudios Legislativos, Segunda, y Medio Ambiente, aprobaran un ejercicio de Parlamento Abierto para escuchar las objeciones y preocupaciones a los expertos e involucrados en el sector.

Sin embargo, el partido oficialista votó junto al PT para evitar ese proceso. Sin votos para defenderse, a pesar de que el Partido Verde rompió la coalición mayoritaria en este caso particular, la oposición no tuvo otra que aceptar el inicio del debate en comisiones y en el Pleno, aunque ahora en el voto final la diferencia no fue anecdótica como en otras ocasiones.

(Foto: Cuartoscuro)

Este lunes cerca de la medianoche, las comisiones unidas votaron a favor del proyecto y enviaron el dictamen al Pleno. Este martes por la mañana, el Senado le dio la primera lectura a la reforma, finalizó su sesión y citó a una inmediatamente después, la tarde de este martes, para comenzar la discusión en lo general y luego en lo especifico.

El dictamen, que fue aprobado sin cambios significativos en la Cámara de Diputados la semana pasada con la mayoría que Morena también ostenta en San Lázaro, estaba planeado para discutirse el jueves en comisiones, luego del Parlamento Abierto, y recién después pasar al Pleno, quizá la próxima semana. Sin embargo, con el rechazo oficialista de este lunes, la reforma podría aprobarse en las próximas horas, una vez que se desahoguen todas las reservas.

Organizaciones civiles también advirtieron de que la aprobación de la reforma de López Obrador, a la cual los Diputados le hicieron cambios menores que no cambian su espíritu, provocará graves daños al medio ambiente e incumplirá con tratados internacionales.

AMLO pidió a EEUU respetar su reforma energética que protege a CFE y limita a renovables (Video: Gobierno de México)

Sin embargo, Morena ha rechazado todas las acusaciones, argumentando que el país necesita independencia y soberanía energética, como propuso López Obrador, fortaleciendo con esta iniciativa a la paraestatal CFE (Comisión Federal de Electricidad) a su paso, en otro movimiento criticado por supuesto intento de “monopolio”.

“Contrario a lo que ciertos grupos de interés señalan, esta reforma tiene pleno apego al texto constitucional, pues si bien la reforma energética del 2013 insertó en nuestra ley fundamental un clausulado de contenido ideológico claramente neoliberal, ello no destruyó los principios sociales que centenariamente han prevalecido en nuestro constitucionalismo”, argumentó la senadora morenista Ana Lilia Rivera, una de las más pasionales este martes.

Por su parte, Ricardo Monreal, el líder de los senadores oficialistas, destacó ante la prensa en la previa de la sesión que “no debe extrañar” que Morena se entregue a la defensa del sector eléctrico nacional. “Contrario a la privatización que ocurrió en las últimas décadas, hoy fortalezcamos el sector público”, expresó.

