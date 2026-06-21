Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos sobre el crimen organizado y la soberanía: “promueves la intervención extranjera”

La gobernadora de Chihuahua afirmó que en las últimas semanas se habla de acciones unilaterales contra el narco y de su impacto en la revisión del T-MEC. (Fotos: redes sociales)

La disputa entre Ariadna Montiel y Maru Campos escaló este 21 de junio con acusaciones cruzadas sobre seguridad, soberanía e impunidad, después de que la gobernadora de Chihuahua rechazó una eventual intervención militar unilateral de Estados Unidos en México, pero responsabilizó al gobierno de Morena de haber abierto esa discusión por presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado y por el riesgo que, dijo, enfrenta el T-MEC.

En su mensaje en video de redes sociales, Campos sostuvo que en las últimas semanas “se ha hablado abiertamente” de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el narco y del efecto de los temas de seguridad en la revisión del tratado comercial. También afirmó que el titular del Ejecutivo de Estados Unidos sugirió que no le importaría la desaparición del Tratado de Libre Comercio y que deslizó la posibilidad de acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México.

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La mandataria estatal dijo estar “totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México” y aseguró que su compromiso con la soberanía “es total y no admite matices”. Acto seguido, vinculó esa discusión con decisiones del “régimen morenista”, al que acusó de proteger a gobernantes y funcionarios que, afirmó, son señalados por la justicia de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

Maru Campos atribuye el riesgo para la soberanía a la impunidad y exige procesar a señalados

Una mujer, identificada como gobernadora de un estado fronterizo mexicano, pronuncia un discurso formal al aire libre sobre la soberanía nacional. El contenido aborda preocupaciones sobre posibles acciones militares unilaterales en territorio mexicano y el impacto en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) debido a la seguridad. La oradora hace un llamado a la aplicación de la ley y critica a un régimen político por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mencionando a Chihuahua, destaca la importancia de la integridad territorial.

Campos sostuvo que la defensa de la soberanía no puede limitarse a las palabras y planteó que “la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho”. Añadió que también se defiende al cortar vínculos entre política y crimen organizado y al llevar ante la justicia a los señalados.

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En ese mismo posicionamiento, la gobernadora afirmó que hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son “cobijados, abrazados y cuidados”, y que las fiscalías persiguen a quienes combaten al crimen mientras no actúan contra acusados de vínculos con el narcotráfico. Sobre ese punto, no mencionó nombres en ese tramo del mensaje, pero más adelante pidió “que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”.

La panista advirtió que, si llegara a ocurrir una incursión extranjera en territorio mexicano o si México perdiera el tratado comercial “que sostiene millones de empleos, de vidas y familias”, la responsabilidad sería “únicamente del gobierno de Morena y de la 4T”. También pidió a la presidenta del país que reflexione y que no sacrifique al país por colocar al partido por encima de la ley.

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Como respuesta, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, publicó en X un mensaje directo dirigido a la gobernadora de Chihuahua. Ahí cuestionó que Campos pretendiera dar lecciones de “seguridad y soberanía” y la acusó de promover la intervención extranjera.

Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de promover intervención extranjera

Ariadna Montiel acusó a Maru Campos de promover la intervención extranjera y afirmó que Chihuahua está entre los estados con mayor violencia. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Montiel afirmó que Chihuahua se encuentra entre los estados con mayor violencia y señaló que la gobernadora habría abandonado el gobierno por dos semanas “en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno”. También escribió que “suman más tus viajes al extranjero que tus visitas a los municipios más pobres del estado”.

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La dirigente morenista sostuvo que, después de “querer entregar la patria y someternos a un país extranjero”, Campos no tiene “calidad moral para emplazar a nuestra presidenta”. En ese mismo mensaje, vinculó a la oposición panista con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y escribió que “fue García Luna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”.

Montiel remató su posicionamiento con una acusación política directa al asegurar que, por promover la violación de la soberanía, Campos es “una traidora a la patria”. También advirtió que Morena defenderá la soberanía “frente a lo más rancio del conservadurismo hipócrita que representas”. También el dijo que “promueves la intervención extranjera”.

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