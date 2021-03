Así arremetió Fernández Noroña contra Aeroméxico “por permitir” gritos e insultos de pasajeros hacia AMLO

Preocupado por la imagen e integridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado este martes para proteger al mandatario de “la violencia de la derecha golpista”.

Durante el 108 aniversario del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en la Cámara de Diputados, Noroña arremetió contra la aerolínea Aeroméxico por “permitir”, que algunos de sus pasajeros, hayan insultado al presidente el pasado 28 de febrero, al finalizar su vuelo de Guadalajara, Jalisco, a la Ciudad de México.

Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado el compañero Presidente y cómo la empresa no hizo nada

Aseguró que en cambio, si uno de los pasajeros insulta al piloto o a las sobrecargos, son detenidos apenas desciendan; y si algún otro pasajero es injuriado en el vuelo, se atiene a las consecuencias, por lo que considera que dicha aerolínea actuó indiferente.

De manera paralela, el petista también arremetió contra la prensa por difundir el video y a quienes promueven violencia contra López Obrador, señalando que esos planteamientos son desde “el hígado, la rabia y el racismo”.

Y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento; es desde el hígado la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo y celebran ese acto cobarde