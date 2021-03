“Estoy poniéndome en forma”: AMLO presumió video practicando béisbol tras contagio de COVID-19

A más de un mes de haber contraído COVID-19, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en su cuenta de Twitter en donde se le ve practicando béisbol, su deporte favorito.

“Me escapé un rato a tomar el sol y a practicar béisbol”, escribió en su cuenta de Twitter para acompañar un clip de 43 segundos.

Con ropa deportiva y bat en mano, el video mostró al presidente mexicano golpeando una pelota y al finalizar el clip señaló, acercándose a la cámara: “Ya estoy poniéndome en forma, macaneando, un saludo”.

De inmediato su publicación recibió cientos de respuestas y retuits, así como miles de “me gusta”.

AMLO se mostró animado y en buena condición física (Foto: Captura de pantalla/Twitter@lopezobrador_)

El estado físico del presidente de México fue un tema a discusión durante sus días de contagio por COVID-19. El mandatario mexicano dio a conocer el 24 de enero que había dado positivo a la prueba y poco después se especuló con la gravedad de su contagio.

Para acabar con los rumores, AMLO apareció en un video grabado al interior de Palacio Nacional, donde se le vio caminando por los pasillos sin dificultades aparentes.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando”, indicó el 29 de enero.

Durante el video aprovechó para hablar sobre la vacunación en el país y la situación económica, destacando sobre todo la recuperación de empleos. “Yo soy optimista en todo sentido, estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos. Es cosa de no rendirnos, como decía un beisbolista célebre, Babe Ruth, decía: ‘no se pude vencer a quien no sabe rendirse’. No se puede vencer a los que no nos rendimos”, retomó sobre el mensaje que le dedicó Zoé Robledo, titular del IMSS, tras anunciado el contagio.

AMLO se escapó a practicar béisbol (Foto: Captura de pantalla/Twitter@lopezobrador_)

Días más tarde, aún sin retomar sus actividades públicas, el presidente compartió otro video en su cuenta de YouTube en donde anunció que ya estaba libre del virus.

“Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno, hoy por la mañana, y ya salí negativo. Desde luego, todavía, tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del Covid”, explicó el mandatario mexicano el pasado 5 de febrero.

“Yo, no saben, me lleno de sentimientos por la manera en que mucha gente, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha gente, y a todos los abrazo, deseen que yo salga bien. Y voy a salir bien, gracias a ustedes, gracias al creador y gracias a la naturaleza, a la ciencia, vamos a salir adelante”, agradeció el tabasqueño por las muestras de solidaridad recibidas hasta entonces.

Andrés Manuel López Obrador practicando béisbol (TW: @lopezobrador_)

De nueva cuenta, el mandatario mexicano aprovechó para mostrarse optimista respecto de la situación económica del país.

“Vamos a salir bien, yo tengo mucha fe. Siempre lo digo, tengo fe en el porvenir, y lo repito, la esperanza es una fuerza muy poderosa y tenemos condiciones inmejorables para salir adelante. Por ejemplo, ya estamos consiguiendo la vacuna contra el COVD “, dijo López Obrador.

SEGUIR LEYENDO: