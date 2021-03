Quién es el hombre que llegó hasta AMLO en su conferencia, qué pedía y cómo logró violar la seguridad

Video: Gobierno de México

Este lunes en la mañana, un joven logró ingresar a la conferencia de prensa matutina y acercarse al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para entablar un rápido diálogo con él.

Luego del sorpresivo encuentro, Leticia Ramírez Amaya, Directora de Atención Ciudadana de Presidencia, brindó detalles acerca del hombre y su petición: Se trata de José Luis, un hombre de 31 años quien ingresó dos veces a la cárcel luego que “le plantaran droga”; asegura que en el proceso no obtuvo apoyo de ningún abogado.

El ex convicto expresó su desesperación al mandatario ya que, informó la funcionaria, no encuentra oportunidad para reintegrarse a la sociedad y salir adelante debido a sus antecedentes penales.

“Tiene una hija que no le permiten ver; todas las cosas que se le dificultan al salir de la prisión. No puede el realmente encontrar un camino para rehacer su vida. (...) Ya no quiere que se revise el caso en la Fiscalía Estatal, es en Durango, lo que quiere es encontrar un camino para rehacer su vida.”, detalló.

La funcionaria informó que se está investigando el cómo logró burlar la seguridad de Palacio Nacional.

Información en desarrollo ...