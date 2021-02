Patricia Armendáriz, postulada a diputada plurinominal, señaló que feministas “se están poniendo de víctimas”

Patricia Armendáriz, consideró que las feministas se ponen en posición de víctimas (Foto: Instagram@patyarmendariz.g)

“Se están poniendo de víctimas”, dijo la empresaria Patricia Armendáriz sobre las feministas, al señalar que si es seleccionada como diputada plurinominal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no apoyará a dicho movimiento.

La también ex participante del programa Shark Tank México, confesó en entrevista con el periodista René Delgado, que “desafortunadamente” no es feminista, debido a que cree que no están siendo justas con los hombres al hacer campañas como #MeToo en las que se colocan a ellas mismas en una posición de desventaja.

“Desafortunadamente yo no soy feminista […] Las mujeres están esperando que desde mi curul las apoye en su lucha y yo siento que se están haciendo más daño, porque se están poniendo de víctimas, cuando en realidad no son víctimas, son resultado de las circunstancias. Se han puesto en plan de agredir al otro género a través de campañas de MeToo. Entonces, finalmente, lo que estamos haciendo es cerrarnos más”, aseveró la directora general de Financiera Sustentable.

Respecto a su candidatura señaló que Morena no le ofreció nada, sino que ella misma se ha postulado al puesto plurinominal, ya que tiene interés en legislar en materia social.

Colectivos feministas y víctimas exigieron este lunes a las autoridades mexicanas con una protesta que hagan justicia en casos de violación y desaparición de mujeres en el país (Foto: EFE/Sáshenka Gutièrrez)

“Es muy posible que yo pueda, eventualmente, participar en la legislatura. Y en la legislatura yo quiero entrar como experta, estoy peleando porque me asignen un puesto plurinominal. No tengo la oferta, yo me ofrecí, yo me apunté en la lista. Hay un registro”, detalló.

Pese a sus legítimos intereses de ser parte de la legislatura, Morena no ha contestado a su solicitud, sin embargo, considera que tiene altas probabilidades de conseguir la diputación.

“Es un registro que metí casi casi como solicitando un ingreso a la universidad, porque te preguntan: ‘¿por qué crees que vas a hacer bien a la sociedad?’, te hace incluso, casi casi, jurar que no van a mentir ni robar. Esto va a pasar a un jurado y creo que sí tengo posibilidades de llegar”, apuntó.

Aseguró la empresaria que de llegar a la diputación plurinominal, le gustaría “lograr asentar las bases de un Estado de bienestar, donde todos tengamos acceso a todo”.

La empresaria señaló que Morena no le propuso el puesto (Foto: Captura de pantalla entrevista en Entredichos)

En la entrevista Paty Armendariz señaló que los tres ejes que tomaría para guiar sus políticas son:

- Generación de empleo.

- Recuperación de espacios verdes.

- Bienestar social.

El pasado 9 de febrero, la ex participante de Shark Tank, estuvo en medio de un escándalo en redes sociales al dar un comentario poco afortunado en torno a la muerte de su asistente, de quien se refirió como la base de la pirámide con una “autoestima por los suelos”.

Recientemente fue criticada por un comentario desafortunado que dio sobre la muerte de su asistente (Foto: @PatyArmendariz / Twitter)

“Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Victima de Covid. Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente”, escribió.

Ante ello le llovieron críticas, señalándola como una persona con carente visión de la realidad del país.

No obstante, durante una entrevista que le hizo el periodista Julio Astillero pudo aclarar que hizo ese comentario de forma impulsiva, pues acaba de recibir la lamentable noticia de la muerte de su asistente, quien no aceptó su ayuda para curarse de la enfermedad.

