“Reaccioné de manera muy dolida”: Patricia Armendáriz habló sobre su polémico mensaje en redes

Patricia Armendáriz fue protagonista de un escándalo en redes sociales (Foto: Instagram de Patricia Armendáriz)

Tras señalar en un tuit que la “base de la pirámide” tiene baja autoestima, la empresaria Patricia Armendáriz fue la protagonista de un escándalo en redes sociales.

Cientos de usuarios se lanzaron contra la dueña de firmas financieras al considerar que su comentario carecía de una visión completa de la realidad del país.

“Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Victima de Covid. Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente”, escribió Armendáriz en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, la empresaria compartió que, " mientras en secreto se moria Alfredo", se encontraba en la selva atendiendo a personas que " la invaden para no invadirlos (Foto: @PatyArmendariz / Twitter)

Luego de recibir críticas de múltiples personas del medio público, el periodista Julio Astillero entrevistó a la empresaria para que explicara la razón de su polémica declaración.

Aclaró que su publicación fue una reacción impulsiva tras recibir la noticia de la muerte de Alfredo, uno de sus más cercanos colaboradores, pues este no aceptó su ayuda para recuperarse de la enfermedad de COVID-19.

“ Y ahora con esta muerte tan súbita, tan sentida, de mi queridísimo asistente Alfredo, yo reaccioné de manera muy dolida porque hablé con él un día antes y me dijo ‘estoy bien’. Yo tengo en mi oficina a una médico exclusivamente dedicada a atender casos de COVID-19, ella también le llamó a Alfredo” , señaló en la conversación con el comunicador.

Ahora me doy cuenta que era mi gran amigo y ángel protector, entonces, el dolor mío era muy fuerte y dije: ‘Por qué no me avisó’. Mi dolor fue compartirlo con las redes de una manera poco editada y decir: ‘ahora entiendo por qué esta gente no pide ayuda’

La empresaria mexicana es fiel defensora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto: @PatyArmendariz/Twitter)

Aunado a esto, explicó que la base de la pirámide es la parte más ancha de la población que percibe de un salario promedio de 12,000 pesos mensuales.

Yo he trabajado con el sector que se conoce y se reconoce como la base de la pirámide, que es la mayoría de la población, pero con los menores ingresos, por eso es la base

La directora de Financiera Sustentable lamentó que, ante la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, dicho sector no esté siendo atendido adecuadamente, pues la mortalidad presentada es alarmante.

“Me refiero a ellos de una manera absolutamente respetuosa y estudiada, pero muy frustrada por la manera en que no están siendo atendidos, como están reaccionando al COVID-19, por qué se están muriendo tantos, muchos de mis clientes son de la base de la pirámide, son transportistas públicos, se están muriendo, por qué tenemos esta mortalidad tan fuerte en la base de la pirámide”, cuestionó.

Patricia Armendáriz estuvo presente en la cena que ofreció el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a López Obrador (Twitter @USAmbMex)

Cuando Julio Astillero preguntó su opinión sobre la frase “el pobre es pobre porque quiere”, Armendáriz Guerra respondió contundentemente que las personas desfavorecidas en materia económica no tienen la posibilidad de sobresalir porque no se les dan las condiciones necesarias.

El pobre es pobre porque nadie le ha dado los medios para salir adelante, el pobre es el más innovador, el pobre es el mas aguantador, el pobre es el más sufrido y no le hemos dado los medios para salir adelante

Parte de su reclamo es que dicho grupo de la población piensa que no merece la ayuda de empresarios o personas con más posibilidades. “Por qué no levantan la manita y dicen ‘necesito crédito’, porque saben como salir adelante, el problema es que no lo piden, porque dicen ‘yo estoy acostumbrado a esto y así voy a estar’, por qué tiene que venir gente como yo a decirte qué necesitas ”, manifestó la empresaria social.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Chumel Torres y Patricia Armendáriz chocaron tras la muerte de su asistente por COVID-19: “monstruosa ‘lección’ para un alma monstruosa”

Quién es Patricia Armendáriz, la empresaria que ha defendido a AMLO y que fue criticada por Chumel

“Yo vengo de la base de la pirámide”: la respuesta de Patricia Armendáriz a sus críticos